Raste broj neinvazivnih i manje invazivnih zahvata, posebno kad su posrijedi botoks i hijaluronska kiselina koja se koristi kao dermalni filer.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Blefaroplastika, odnosno podizanje kapaka u velikom je porastu u vrijeme pandemije koronavirusa - rekao je jedan član Saveza njemačkih estetskih plastičnih kirurga (VDAePC).

On smatra da je to zato što nošenje maski u javnosti dodatno ističe oči. No nije blefaroplastika jedino na čemu kirurzi mogu zahvaliti maskama.

- Korekcija usana može kratkoročno uzrokovati modrice, crvenilo i oticanje, a sve se to može sakriti maskom - rekao je isti izvor.

Žene i muškarci traže i liposukciju kako bi se riješili celulita koji se stvara zbog zastoja tekućine u tkivu, zbog određenih karakteristika vezivnog tkiva (septa - kolagenska vlakna kod žena koja idu okomito na dermis), važnog utjecaja hormona - estrogena, u pubertetu, kod trudnoće, nakon hormonskih terapija ili kontracepcije. Na celulit utječe i genetska predispozicija, a često ga ni sport ni dijete ne mogu ukloniti.

U ime ljepote deseci tisuća pacijenata godišnje u Njemačkoj idu pod nož, a pandemija je samo ubrzala taj trend.

Po podacima VDAePC-a, koji predstavlja samo dio estetskih kirurga u Njemačkoj, godine 2019. obavljeno je 83 tisuće estetskih zahvata, a u 2020., za koju podaci još nisu u cijelosti prikupljeni, moglo bi ih biti i 100 tisuća.