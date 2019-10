U dugoj vezi: Počnite ponovno hvaliti partnera, puno to znači

Detalji čine razliku, poznata je izreka koja nas upozorava na to da nam zaokupljenost velikim stvarima ne smije skrenuti pogled sa sitnih stvari od kojih se velike grade. Potpuno isto načelo vrijedi i u vezama, brakovima i ostalim odnosima koje gradimo.

Može se činiti gotovo smiješnim, ali 'samo' to što volimo svojeg partnera nije dovoljno za osjećaj zadovoljstva. Kad su nakon tri godine braka Mirna i Damir postali roditelji, što su jako željeli, Damir se promijenio i počeo češće izlaziti s prijateljima. Jednog mu je dana ispekla omiljeni kolač i odnijela u radnu sobu. Iz šale ga je počela hraniti, a on joj je tužno rekao da to već dugo nije radila.

Znao je, naime, da ga ona voli, samo mu, zaokupljena djetetom, to neko vrijeme nije rekla ni pokazala na neki drugi način. I to ga je uplašilo. Mnogi bi nazvali takvo ponašanje nezrelim i djetinjastim, ali ma kako ga nazvali, on se osjetio manje sretnim. No katkad se jednostavno naviknemo i na lijepe stvari te ih počinjemo uzimati zdravo za gotovo, ne vrednujući ih više svaku pojedinačno.

Na primjer, ako vam suprug svaki dan pripremi doručak ili vi njemu donesete kavu u krevet, hoćete li osjetiti zahvalnost i izraziti je baš svaki put i svaki dan? Stručnjaci kažu kako bismo trebali.

Pa i više od toga, smatraju da bismo trebali održati pohvale i komplimente na istoj razini kao u prvim godinama veze ili braka. Godine koje se nanižu između nisu nikakvo opravdanje da se to više ne čini jer je pitanje samo o energiji koju ćete uložiti ili nećete u odnos koji, na kraju krajeva, gradite sebi i svojem partneru. Ali ni pohvale ne smiju biti previše općenite niti apstraktne jer tako slabije dopiru do nas. Zato nas i kritike više pogode jer su često usmjerenije i vrlo konkretne. Neka takve budu i pohvale.

Ni djetetu nije dovoljno reći: 'Najbolji si' ili 'Toliko te volim'. I djeca žele čuti: 'Odlično si napravio što si dao prijatelju tu igračku' ili 'Ponosim se tobom što si rekao prijatelju kako se osjećaš zato što te nije pozvao na rođendan'. Mnogim se odraslima može učiniti smiješnim da bismo mogli dobiti takav tip pohvale, ali opet, nismo mnogo drukčiji od djece, pogotovo kad se osjećamo umorno ili ranjivo. Pogrešna je pretpostavka da izgrađenim i odraslim ljudima pohvala ili potvrda vrijednosti više nisu potrebni.

Psiholozi su dokazali da ako počnete iz čista mira, bez prethodnog razgovora o tome, upućivati suprugu pohvale za izgled ili neki njegov nastup, ponašanje na nekom obiteljskom ili prijateljskom okupljanju, da će nakon nekoliko mjeseci i on početi spontano uzvraćati i vama te da ćete se ponovno jače povezati. Svaki par na početku veze ima istančanu selektivnu pažnju, točnije - partneri točno znaju što čini ono drugo sretnim te to ponavljaju i na tome ustraju.

S vremenom se te situacije prorijede, a sve češće postanu primjedbe poput one: 'Zašto stavljaš premalo vode dok kuhaš tjesteninu'. Naravno da ne možete samo tako prestati primjećivati što vaš partner čini 'pogrešno' i zamijeniti to riječima 'volim te'. Ali možete pripaziti da su kritike i pohvale uravnotežene. Za svaku kritiku ili korekciju koju uputite partneru dodajte neki pozitivan trenutak. I pričekajte da vidite što će se dogoditi.

