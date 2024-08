U Fužinama uživajte u igri sa životinjama, paintball parku i posjetite nevjerojatnu špilju

Ovaj vikend općina Fužine postat će prava oaza za ljubitelje prirode, sporta i glazbe. Posjetitelje očekuje raznolik program aktivnosti koji će zadovoljiti sve generacije – od vožnje vlakićem Fužine Express uz jezero Bajer, osvježenja u špilji Vrelo, pa sve do adrenalinskih spustova na ljetnoj sanjkaškoj tubig stazi. Za one željne avanture i fizičkih izazova, uspon do vidikovca Preradović nagrađuje nezaboravnim pogledima na ljepote Gorskog kotara.

U Zabavnom i paintball parku u Vratima očekuju vas adrenalinske aktivnosti poput ziplinea, paintballa i penjačke stijene. Ne propustite ni posjet izletištu Šumska bajka, gdje ćete moći obići utočište za šumske životinje poput srna, jelena lopatara i veprova, te uživati u susretu s drvenim likovima iz bajki.

Foto: Općina Fužine

Malo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, Zeleni san, prava je mala oaza za ljubitelje životinja. Ovdje će posjetitelji moći upoznati konje, pony konje, ljame, magarce, Minnesota svinje, razne vrste ukrasne peradi (nandue, paunove, fazane, papige...) i mnoge druge životinje. Na ranču Vrelo ne propušta se prilika za jahanje na ponijima za najmlađe posjetitelje.

Za ljubitelje psy trance, chill i dub glazbe, Foresterra Festival koji se održava od 23. do 25. kolovoza u jedinstvenom ambijentu Kaubojskog sela Roswell, nezaobilazno je iskustvo. Ovaj festival donosi jedinstven spoj glazbe, umjetnosti i ekologije, sve u harmoniji s prirodom.

Foto: Općina Fužine

Smješten u srcu Gorskog kotara, Foresterra obećava nezaboravno putovanje za sve posjetitelje, daleko od svakodnevnog stresa. Osim vrhunskog glazbenog programa, sudionici će biti pozvani da se aktivno uključe u inicijative za očuvanje okoliša, od reciklaže do pridržavanja principa zero waste i no trace.

Foto: Općina Fužine

Na festivalu će nastupiti vrhunski svjetski i domaći psytrance umjetnici, među kojima su Atriohm, Synthetik Chaos, Eeriegeist, Noether, Dalton Trance Teleport, Simia, Holon, Fog, Richma, Haktal, Pila i drugi. Dva stagea Forestere bit će poprište hipnotičkih ritmova, impresivnih vizualnih i svjetlosnih predstava, stvarajući nezaboravno iskustvo za sve prisutne.

Foresterra Festival ima jasnu misiju – promicanje održivog načina života i podrška lokalnoj zajednici. Posjetitelji su pozvani da recikliraju, podržavaju ekološke inicijative i poštuju pravila zero waste i no trace.