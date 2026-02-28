'U Hrvatskoj i dalje nije moguće provesti donaciju jajne stanice'

Neplodnost je u posljednja tri desetljeća postala sve izraženiji javnozdravstveni problem i prema dostupnim velikim epidemiološkim studijama je u porastu u odnosu na ‘90-e godine, podjednako i kod muškaraca i kod žena. Zasad nema dokaza da se ‘dobna granica’ neplodnosti značajno spustila prema mlađima, jer se bilježi porast u svim dobnim skupinama. Porast se povezuje s odgađanjem roditeljstva, pretilošću, stresom, okolišnim čimbenicima i boljom dijagnostikom, što neplodnost sve jasnije pozicionira kao važan izazov suvremenog društva, ističe doc. prim. dr. sc. Romana Dmitrović, specijalistica ginekologije i opstetricije te uži specijalist humane reprodukcije, s kojom smo razgovarali povodom Simpozija kojim je Poliklinika BetaPlus obilježila 15. obljetnicu rada.

