U Italiji pronašli veličanstveni ljetnikovac star 2000 godina

Vjerojatno je veličanstvena vila imala pogled od 360 stupnjeva na Napuljski zaljev za strateške vojne svrhe. Mislimo da bi iskapanje dubljih slojeva moglo otkriti više prostorija, pa čak i freske, potencijalno, također, dragocjene nalaze, rekla je Simona Formola, vodeća arheologinja napuljske umjetničke baštine, u intervjuu za CNN komentirajući veličanstveno otkriće do kojeg su došli sasvim slučajno.

Trogodišnji projekt izgradnje dječjeg igrališta i rekreacijske zone južno od talijanskog grada Napulja otkrio je ruševine 2000 godina stare kuće na litici uz plažu, djelomično potopljene. Stručnjaci kažu da je izgrađena negdje u prvom stoljeću te da se zapravo radi o panoramskoj palači iz koje pogled puca na otoke Ischia i Procida.

Vjeruju da bi se moglo raditi o raskošnoj rezidenciji Plinija Starijeg, legendarnog pisca, prirodoslovca i zapovjednika flote rimske mornarice koja je bila stacionirana u blizini, a otkrivena je prošli tjedan. Radi se o kamenim zidinama koje kreiraju 10 prostorija. Sve te sobe još uvijek imaju podove i pločice na zidovima. Tu je i labirint netaknutih panoramskih vanjskih terasa.

Foto: Comune Di Bacoli

Arheolozi kažu da se taj ljetnikovac u to doba nalazio unutar rimske luke u Misenumu, gdje je flota od 70 brodova četiri stoljeća pazila na Tirensko more, a to je pak bilo ključno za sigurnost zapadnog krila Rimskog Carstva. Mnogi su iznenađeni složenim stilom izgradnje zidova, koji su napravljeni od blokova sedre (vapnenca) i to u obliku dijamanta postavljenih u mrežasti ukrasni uzorak.

Ljetnikovac se spušta do malog kamenog pristaništa koje se sada nalazi oko četiri metra ispod razine mora. To što su ovaj, ali i drugi dijelovi otkopane vile, sada pod vodom posljedica je fenomena nazvanog 'negativni bradiseizam'. To je izraz koji se koristi za opisivanje postupnog spuštanja zemljine površine u more u područjima izloženim čestim vulkanskim aktivnostima.

Iskapanja će se, kažu stručnjaci, nastaviti sljedećih mjeseci. Talijanske vlasti se nadaju da će na taj način dodatno otkriti ne samo precizniji oblik ljetnikovca na plaži, već i širu sliku tadašnjeg načina života i strukturu Misenuma, jedne od najvažnijih kolonija u Rimskom Carstvu.

Foto: Comune Di Bacoli

- Otkriće je još posebnije obzirom da znamo vrlo malo o luci Misenum - rekla je Simona Formola.

Osim što je služila kao vidikovac, Plinijeva vila na plaži vjerojatno je bila i prostor za uživanje u slobodno vrijeme. Imala je privatno pristanište gdje su se dočekivali visoko pozicionirani gosti koji su morem pristizali na raskošne zabave. Mnogi su stari Rimljani dolazili u Bacoli i okolicu kako bi uživali u svojim kućama za odmor i termalnim kupkama kojih i danas ima u toj regiji.

Foto: Comune Di Bacoli

Naime, ovo se područje nalazi unutar takozvanih 'Flegrejskih polja' (ili 'Vatrenih polja') koja su prošarana prirodnim gejzirima i minijaturnim aktivnim kraterima. Starije generacije su dugo vjerovale da je tamo ulaz u podzemni svijet, zbog plamena i sumpornih para. Prozvali su to područje 'Ustima pakla'.

Nagađaju, također, da je Plinije Stariji iz ljetnikovca svjedočio erupciji Vezuva 79. godine, koja je, između ostalog, uništila i Pompeje. Poginuo je tada dok je pokušavao spasiti svoje prijatelje od podivljalog vulkana.

I dok se arheolozi čude ovom otkriću, mještanima to i nije velika novost. Naime, lokalne legende od davnina su govorile o postojanju podzemnog blaga na tom mjestu. Ostatke ljetnikovca će pretvoriti u muzej na otvorenome, a otvorit će ga za posjetitelje već u narednim tjednima.

- Ruševine rimske vile bit će očišćene i ograđene drvenim ogradama. Oni će biti središte ovog prekrasnog mjesta kojem će se naši građani i posjetitelji moći diviti - rekao je Josi Gerardo Della Ragione, gradonačelnik Bacolija.