U Japanu poklone kupuju samo žene, a u Estoniji i prijatelji...

U SAD-u Valentinovo znači čestitke, cvijeće i rezervacije večera. Kako se zapadnjačka tradicija proširila svijetom, mnoge su kulture tome pridodale nešto svojeg ili su već imale neku tradiciju. Kada Dan zaljubljenih dođe 14. veljače, ovo su neki načini na koje će se proslaviti u nekim državama.

Danska slavi Valentinovo pjesmama i kodovima

Valentinovo u Danskoj prilika je za tajne obožavatelje da pokažu svoje osjećaje. Umjesto da izravno šalju ljubavna pisma, muškarci u Danskoj šalju duhovite pjesme nazvane gaekkebrev kojima pokazuju svoju naklonost. Na dnu se potpišu anonimno, po jedno za svako slovo svog imena. Ako primateljica pogodi identitet svog tajnog obožavatelja na osnovu toga, duguje im uskrsno jaje.

U Japanu je tradicija da žene muškarcima daju slatkiše

Tradiciju darivanja u Japanu je proširila jedna tvornica čokolade u 50-ima. Doveli su zapadnjačku tradiciju, ali izgleda da su se malo 'izgubili u prijevodu'. Umjesto da se međusobno darivaju, u reklamama je prikazano kako to rade samo žene pa je to postala i praksa. To je postalo dio kulture, a običaj koji se zove 'čokoladna obaveza' postao je normalan. Tako je postalo očekivano da bombonijeru dobivaju muškarci. No, zbog ravnopravnosti, uveli su darivanje i 14. ožujka, kada istu gestu rade i muškarci.

U Južnoj Africi žene stavljaju ime partnera - na rukav

U Južnoj Africi srce se taj dan nosi na rukavu. Već je postala tradicija da tamošnje žene pišu ime svoje ljubavi i zakače ih za rukave. Običaj je inspiriran Lupercaliom, drevnim rimskim festivalom plodnosti koji je također padao sredinom veljače.

Tisuće ljudi vjenčaju se na Valentinovo na Filipinima

Valentinovo je popularna godišnjica braka mnogih parova na Filipinima. Svake godine, u čast praznika, lokalne vlasti održavaju masovna vjenčanja za parove koji si možda ne mogu sami priuštiti tradicionalniju svadbenu ceremoniju. Gradonačelnik grada Dasmariñas u 2019. godini oženio je oko 500 parova odjednom.

U Walesu partneri tradicionalno jedni drugima daruju žlice

Velška verzija Valentinova je Dydd Santes Dwynwen, odnosno Dan svetog Dwynwena, a obilježava se 25. siječnja. Tada odaju počast velškom zaštitniku ljubavi, a običaj je razmjena ljubavnih žlica. Upravo tako kao što zvuči, maštovite drvene žlice izrezbarene simbolima koji predstavljaju ljubav. Vjeruje se da je tradicija započela kada su se velški mornari udvarali budućim suprugama. Ljubavne žlice ručne izrade na internetu se prodaju između 50 i 100 dolara.

Dan zaljubljenih u Estoniji posvećen je i prijateljstvu

Dan zaljubljenih u SAD-u odnosi se na parove, ali u Estoniji se daruju i samci. Njihova se verzija naziva Dan prijatelja, a prijateljstvo se tretira jednako vrijedno kao i romantična ljubav. Ako su u potrazi za vezom, samci se mogu voziti posebnim 'ljubavnim autobusom' na kojem mogu upoznati potencijalnog partnera.

U El Salvadoru se na Valentinovo daruju kao u Secret Santi

Igraju igru pod nazivom 'Tajni prijatelj'. Grupa na komade papira napiše svoje ime i ubaci u košaru. Nakon toga, imena se izvlače, a onoga koga izvučete, morate mu kupiti poklon za Dan zaljubljenih. Ono što je različito od Secret Sante je to da, kada dođe vrijeme za darivanje, morate reći nešto dobro o onome koga darujete.

