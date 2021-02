Žena čije su grudi teške šest kilograma očajnički ih želi smanjiti jer zbog njih ima bolove u leđima, ali i neželjene komentare nekulturnih muškaraca. Tako je Hollie Bee otišla na TikTok i objavila video gdje je otkrila da se muči s grudima još od tinejdžerskih dana.

- Željela sam na smanjenje grudi od svoje 13 godine, a tada su 65% mene bile grudi. Sada imam osjećaj kao da je situacija još gora. Nažalost, moja se leđa više ne mogu nositi s ovim teretom i treba nešto poduzeti, a službena medicinska rečenica glasi: 'smršavi pa će nestati' - rekla je u videu.

Hollie objašnjava da unatoč tome što je izgubila više od 25 kilograma, nije došlo do poboljšanja.

- Zasad imam 27 kilograma manje, izgubila sam sedam centimetara oko struka, ali šest kilograma grudi je i dalje ostalo tu i boli me - dodaje.

- To me potaknulo da se obratim ljudima iz NHS-a (National Health Service) i zatražim besplatno smanjenje grudi. Dajem sve od sebe da ispunim njihove smjernice, no žele da izgubim još 31 kilogram povrh prvih 27 kilograma, pa za sada radim na tome. Ali čak i tada se vjerojatno neću kvalificirati - tvrdi.

Hollie kaže da trenutno pokušava prikupiti 8000 funti (oko 70 tisuća kuna) potrebnih za plaćanje privatne operacije. Osim boli u leđima, Hollie kaže da je redovito izložena ljigavim komentarima razvratnih muškaraca.

Zamoljena je da ih kaže javno, pa je rekla da ju je u jednom stravičnom slučaju muškarac zgrabio za jednu od grudi te krenuo zviždati. Holliein video otad je prikupio preko dva milijuna pregleda, a ona je primila stotine poruka podrške od drugih žena, piše The Sun.