Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

U Jugoslaviji 1964. rasle plaće, ali i potrošnja i proizvodnja

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
U Jugoslaviji 1964. rasle plaće, ali i potrošnja i proizvodnja
Foto: Arhiva Večernjeg lista

Analiza iz 1963. upućuje na rast proizvodnje od 12 posto, oko 14 posto veću zaradu i pozitivna očekivanja za iduću godinu. Ističe se da je privreda oživjela nakon dvogodišnje stagnacije

Iduća godina u brojkama, naslov je teksta u Večernjem listu od 19. studenog 1963. godine, u kojem se obrađuju statistički trendovi vezani za proizvodnju i potrošnju te projiciraju očekivanja razvoja tih trendova u 1964. godini. Ističe se da je privreda oživjela nakon dvogodišnje stagnacije. Tako se prema podacima Saveznog zavoda za privredno planiranje bilježi porast proizvodnje od 12 posto, najveći nakon 1957. i 1958. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025