U Jugoslaviji 1964. rasle plaće, ali i potrošnja i proizvodnja

Iduća godina u brojkama, naslov je teksta u Večernjem listu od 19. studenog 1963. godine, u kojem se obrađuju statistički trendovi vezani za proizvodnju i potrošnju te projiciraju očekivanja razvoja tih trendova u 1964. godini. Ističe se da je privreda oživjela nakon dvogodišnje stagnacije. Tako se prema podacima Saveznog zavoda za privredno planiranje bilježi porast proizvodnje od 12 posto, najveći nakon 1957. i 1958. godine.

