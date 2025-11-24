Pretjerana brza vožnja samo je jedan faktor neracionalne potrošnje goriva, tu je i prenaglo ubrzanje, bjesomučno startanje na zeleno, a zatim i kočenje
U Jugoslaviji bespotrebno trošili 2 milijarde dinara benzina
Obuzdajte desnu nogu - naslov je teksta u Večernjem listu na današnji dan 1973. godine, u kojemu se ističe da se mnogi vozači počinju zabrinjavati zbog sve viših cijena benzina. Troškovi goriva nekad su imali beznačajan udio u ukupnim troškovima održavanja vozila, no danas benzin ozbiljnije gricka dinar. No mnogo je značajnije smanjiti potrošnju nafte, produžiti joj, da tako kažemo, život, a tu ima dovoljno manevarskog prostora, piše novinar i upozorava: “Automobili u Jugoslaviji godišnje bespotrebno popiju benzina u vrijednosti od oko dvije milijarde novih dinara!”.
