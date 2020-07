U Microsoftu rade čak četiri sata duže otkako se radi od doma

Mnogi ljudi misle da imaju dobru predodžbu o tome što sada znači raditi od kuće. A u Microsoftu su to i proučavali. Međutim, rezultati njihova istraživanja nisu baš obećavajući

<p>Rad od kuće je nešto na što nismo bili spremni. Na to su nas prisilile okolnosti. Tako je i Microsoft bio proaktivan u slanju svojih zaposlenika kući. Također, bio je i proaktivan u proučavanju posljedica. Rezultati ovog istraživanja nedavno su objavljeni na Harvard Business Reviewu i povećali su zabrinutost za budućnost čovječanstva.</p><p>Tehnologija nas čini efikasnijima i život nam čini lakšim i boljim. No, jedan od glavnih rezultata istraživanja rada kod kuće je to da radni dan postaje duži. Istraživači tvrde da su ljudi u prosjeku bili četiri sata više na poslu te su pokušali otkriti zašto je rad od kuće doveo do povećanja radnog vremena. Naime, ljudi su tijekom dana radili stanke za druge kućne poslove, poput šetnje svog psa ili podučavanja svog djeteta. Tako su zaposlenici počeli raditi ranije, a završili kasnije.</p><p>Neki tvrde da rad od kuće nije ništa teži od onog u uredu, no kad ste u uredu, ne možete si uzeti vremena za šetnju, mirni ručak, zvati svog teleoperatera ili samo zuriti u prazan prostor jer imate neku radnu atmosferu.</p><p>Problem je (a za neke šefove velika prednost) taj što se vjeruje da zaposlenici mogu biti dostupni bilo kada i bilo gdje. I doista, mnogo ljudi je tijekom rada kod kuće dostupno ranije nego što su navikli ili kasnije nego što bi željeli.</p><p>Radeći od kuće, Microsoftovi zaposlenici su proveli 10 posto više vremena na sastancima. Dakle radno vrijeme im se produžilo i više vremena su proveli na sastancima. Istraživači pak smatraju da je bilo više sastanaka jer nije bilo mogućnosti za slučajne susrete poput onih u hodnicima i zahodima.</p><p>Također, u istraživanju je analiziran i Instant Messaging, program za dopisivanje zaposlenika. Istraživači su primijetili da se udio korištenja ovog programa povećao za 52 posto između 18:00 sati i ponoći. To je nastalo zbog iznenadnosti i ozbiljnosti pandemije i sve većeg oslanjanja na tehnologiju ne samo za posao, već i za cijeli naš život.</p><h2>Pozitivne strane</h2><p>Čini se da se sada menadžeri mnogo više trude kako bi bili sigurni da su im zaposlenici dobro. Međutim, jedan od načina na koji to rade jest očito slanjem mnogobrojnih poruka. Što je razumljivo, ali i na neki način i nezgodno.</p><p>Pozitivna strana rada od kuće je bio i pojačani napor zaposlenika da održe veze sa svojim suradnicima, uspostavljanjem više sastanaka nego inače. Jer, kako ćete drugačije 'tračati' o svim stvarima koje vas muče i o svim glasinama koje ste čuli nego na sastancima jedan na jedan?</p><p>Također, jedan od razloga zašto su ljudi trošili energiju na uspostavljanje kontakata je strah. Što više ljudi poznajete (i što više ljudi upamti vaše ime), to je veća vjerojatnost da će vam oni biti od koristi ili pomoći, ako stvari pođu po zlu.</p><p>Izuzetno je hrabro i iskreno od Microsofta što je iznio ove rezultate ne pokušavajući ih okrenuti u svoju korist. Srećom, dobrobit zaposlenika je njihov prioritet. Microsoftov tim za inženjering proizvoda osnovao je nešto što se naziva 'Obnavljajući petak' koji je zamišljen kao dan bez sastanaka, piše <a href="https://www.zdnet.com/article/microsoft-told-employees-to-work-from-home-one-consequence-was-brutal/" target="_blank">ZD Net</a>.</p>