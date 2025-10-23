The Butcher’s Barrel je bar koji drži Ukrajinac Eugen Lesnicki (52), ujedno DJ i ljubitelj putovanja. Otvorio ga je u veljači ove godine, a osim finih koktela nudi i američki roštilj
NOVA ATRAKCIJA PLUS+
'U mom koktel baru u Zagrebu gori sve - i klopa, i cuga, i gosti'
Čitanje članka: 5 min
Vatra je na šanku, kaciga na glavi, a vi gledate u barmena i čekate da vas lupi po kacigi upaljenom bakljom dok pijete svoje piće. Ne to nije scena iz filma, to je samo jedan od showova koje će vam prirediti osoblje The Butcher’s Barella.
