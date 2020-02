U najveći podvodni restoran ne možete ući ako se ne izujete

Podvodni restoran 5.8 u resortu Hurawalhi na Maldivima najveći je takav u svijetu i proteže se na 90 kvadratnih metara te se nalazi 5,8 metara ispod morske površine.

Da bi došli do restorana morate prijeći most dug 60 metara koji vas vodi do restorana i bara koji su iznad vode, a tamo je i poseban ulaz koji vas vodi u restoran ispod razine mora.

Obrok u restoranu stoji 280 dolara (1900 kuna) po osobi.

Do restorana idete kroz hodnik koji ima stakleni pod kroz koji se vidi morsko dno.

U predvorju se morate izuti jer u restoran možete ući jedino bosi, a onda se do samog restorana spuštate spiralnim stepenicama.

Na zidu možete pogledati i fotografije koje prikazuju razne stadije izgradnje restorana.

Prije nego počnete večerati, ronioci oko restorana razbacaju hranu za ribe da se osiguraju kako ćete imati pogled na bujan podvodni život dok jedete.

Sami restoran je cijeli od stakla i imate osjećaj kao da između vas i mora nema baš ničega. U restoran stane maksimalno 20 ljudi.

Kada sjednete jesti, trebate biti spremni na mnogo fotografiranja oko vas, jer svi žele zabilježiti trenutak i objaviti ga na društvenim mrežama, a većina gostiju su mladenci na medenom mjesecu, piše BusinessInsider.

U restoranu je i kazalo koje vas upoznaje s ribama koje možete vidjeti dok plivaju oko vas, a hrana je većinom morska.

Kada padne noć, pale se lampice na obližnjem koralju pa možete uživati u pogledu na podmorje i u večernjim satima.

