U Osijeku imate priliku probati 'kristalni kruh': 'Gosti se uvijek oduševe jer izgleda kao staklo'

'Kristalni kruh' je jednostavna i fascinantna grickalica, izvorno izašla iz kuhinje elBullija, slavnog restorana braće Adria. U elBulliju su osmišljene brojne moderne kulinarske tehnike koje nadahnjuju kuhare cijeloga svijeta. Kad sam naletio na pojam 'crystal bread', to me je zaintrigiralo. Dugo nisam mogao pronaći kuzu prah, izrađen od korijena jedne mahunarke, s kojim se 'kristalni kruh' radi. No uspio sam. Zamiješao sam krumpirov škrob, kuzu i vodu, prokuhao i ispekao te dobio odličan rezultat. Taj 'kruh' je zapravo hrskava i prozirna ovojnica, šuplja u sredini, koju služim s, primjerice, kremom od pečenog celera i misa uz perlice od jabučnog octa Due Vittorie, kaže nam osječki chef Ivan Đukić koji u restoranu Lipov hlad u Osijeku nudi spektakularne, ponekad čak i neponovljive zalogaje.