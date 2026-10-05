U ovih 10 profesija ima najviše razvedenih: Je li i vaša na listi?

Neka zanimanja nose više stresa, nepredvidivih smjena i dugog radnog vremena, što može utjecati i na privatni život. Istraživanje je izdvojilo profesije čiji su radnici imali najviše stope razvoda, a neke od njih mogle bi vas iznenaditi
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U nastavku pogledajte koje profesije najčešće završe razvodom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte koje profesije najčešće završe razvodom. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte koje profesije najčešće završe razvodom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. LICENCIRANE MEDICINSKE SESTRE – 47,2 % Na desetom mjestu nalaze se licencirane praktične i strukovne medicinske sestre, također sa stopom od 47,2 posto. Medicinske sestre često rade duge smjene, noću, vikendom i tijekom blagdana. Osim fizičkog umora, posao nosi i veliko emocionalno opterećenje zbog stalnog rada s bolesnim ljudima. Kombinacija smjenskog rada, stresa i manje vremena kod kuće može predstavljati izazov za partnerski odnos.
| Foto: 123RF
9. BOLNIČARI I PSIHIJATRIJSKI ASISTENTI – 47,2 % Bolničari i psihijatrijski asistenti imaju stopu razvoda od 47,2 posto. Njihov posao često uključuje brigu o ljudima u vrlo teškim zdravstvenim i psihičkim stanjima. Osim emocionalnog opterećenja, posao može uključivati smjene, noćni rad i fizički zahtjevne zadatke. Takvi uvjeti mogu otežati održavanje stabilne svakodnevne rutine kod kuće.
| Foto: Dreamstime
8. VOZAČI I PRATITELJI VOZILA HITNE POMOĆI – 47,3 % Ova zanimanja imaju stopu razvoda od 47,3 posto. Rad u hitnoj pomoći podrazumijeva nepredvidive situacije, velik stres i suočavanje s teškim ozljedama ili zdravstvenim stanjima. Smjenski rad, noćne smjene i rad vikendom također mogu smanjiti vrijeme koje osoba provodi s partnerom. Nakon emocionalno i fizički zahtjevnog dana može biti teško pronaći energiju za obiteljske obaveze i razgovor.
| Foto: 123RF
7. NADZORNICI U ZATVORSKOM SUSTAVU – 47,5 % Nadzornici u zatvorskom sustavu imaju stopu razvoda od 47,5 posto. Njihov posao može biti izrazito stresan jer uključuje rad u zahtjevnom i potencijalno opasnom okruženju. Svakodnevno suočavanje s konfliktima i kriznim situacijama može dovesti do emocionalne iscrpljenosti. Ako su uz to prisutne smjene i rad vikendom, privatni život može dodatno trpjeti.
| Foto: Profimedia
6. OPERATERI STROJEVA ZA PREŠANJE – 47,6 % Operateri strojeva za prešanje također imaju stopu razvoda od 47,6 posto. Posao se često obavlja u proizvodnom okruženju, gdje su smjenski rad i strogo određeno radno vrijeme uobičajeni. Takav način rada može otežati usklađivanje rasporeda s partnerom i obitelji. Uz to, fizički zahtjevan posao i umor mogu dodatno utjecati na količinu energije koja ostaje za privatni život.
| Foto: 123RF
5. VODITELJI RADNIKA U OSOBNOJ NJEZI I USLUŽNIM DJELATNOSTIMA – 47,6 % Ova skupina zanimanja ima stopu razvoda od 47,6 posto. Voditelji su odgovorni za organizaciju zaposlenika, rješavanje problema i svakodnevno funkcioniranje uslužnih djelatnosti. Takve pozicije mogu uključivati visok stupanj odgovornosti i pritiska. Ako posao zahtijeva dugu dostupnost ili nepredvidive smjene, može biti teže održavati ravnotežu između karijere i privatnog života.
| Foto: Ievgen Chabanov
4. VOZAČI AUTOBUSA – 47,8 % Vozači autobusa imaju stopu razvoda od 47,8 posto. Riječ je o poslu koji često uključuje smjene, rad vikendom i praznicima te dugotrajno provođenje vremena na cesti. Takav raspored može značiti manje zajedničkog vremena s partnerom i obitelji. Neusklađeni rasporedi i umor dodatno mogu otežati održavanje svakodnevnih obiteljskih rutina.
| Foto: 123RF
3. MASERI – 47,9 % Među zanimanjima s visokim udjelom razvoda nalaze se i maseri, s 47,9 posto. Posao često uključuje rad s klijentima tijekom različitih dijelova dana, ovisno o njihovim terminima. Nepravilan raspored može otežati usklađivanje poslovnih i obiteljskih obaveza. Na stopu razvoda mogu utjecati i brojni drugi čimbenici koji nisu izravno povezani sa samim zanimanjem.
| Foto: 123RF
2. TELEMARKETINŠKI DJELATNICI – 48 % Telemarketinški djelatnici zauzimaju drugo mjesto s 48 posto. Njihov posao podrazumijeva velik broj razgovora s klijentima, često uz pritisak ostvarivanja prodajnih ciljeva. Stres i zahtjevno radno okruženje mogu otežati održavanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Ipak, statistika pokazuje povezanost, a ne znači da je posao izravan uzrok razvoda.
| Foto: Fotolia
1. OSTALI ZDRAVSTVENI STRUČNJACI – 48,3 % Na prvom mjestu nalaze se zdravstveni stručnjaci koji nisu svrstani u druge specifične kategorije, a među njih se ubrajaju, primjerice, akupunkturisti, naturopati, podijatri i audiolozi. U ovoj skupini stopa razvoda iznosi 48,3 posto. Poslovi u zdravstvu često podrazumijevaju velik stres, odgovornost i nepredvidivo radno vrijeme. Takvi uvjeti mogu ostaviti manje vremena i energije za privatni život.
| Foto: Fotolia