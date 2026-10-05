Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Neka bi vas mogla iznenaditi

U ovih 10 profesija ima najviše razvedenih: Je li i vaša na listi?

Neka zanimanja nose više stresa, nepredvidivih smjena i dugog radnog vremena, što može utjecati i na privatni život. Istraživanje je izdvojilo profesije čiji su radnici imali najviše stope razvoda, a neke od njih mogle bi vas iznenaditi
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U ovih 10 profesija ima najviše razvedenih: Je li i vaša na listi?
U nastavku pogledajte koje profesije najčešće završe razvodom. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/12
U nastavku pogledajte koje profesije najčešće završe razvodom. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026