U poznim godinama su me svi zaboravili - djeca, ali i unuci...

Dragi Mevludine,

pratim i čitam sve vaše odgovore u Astralu pa sam vam se i ja odlučila obratiti sa svojim problemom. Otkako nam se u kuću uselila jedna osoba, ništa nije onako kako je nekad bilo. Nema više ni mira, ni sloge, ni poštovanja. Imam sina koji je mnogo dobio, cijenio me i poštovao, ali sad mu ne vrijedim više ništa. Ne žive više sa mnom u kući, nitko ne dolazi da me vidi, osim ako ja ne nazovem - ni sin, ni snaha, ni unuci. Sve me to jako rastužuje. Imam 80 godina i nikad nisam vjerovala u uroke i magiju, ali sad počinjem sumnjati da nešto ipak postoji. Vjernica sam i mnogo se molim, ali nema nikakvih rezultata. Molim vas da mi kažete trebam li se pomiriti s ovom situacijom ili ipak postoje izgledi za bolje odnose u obitelji. Srdačno vas pozdravljam u nadi da ću dobiti vaš odgovor te se unaprijed zahvaljujem.

šifra: nada

Odgovor:

Draga gospođo, vi ste sad u lijepim poznim godinama, a vidim da ste cijelog života svu svoju pažnju i energiju ulagali u svoju obitelj. Sad imate osjećaj da vam se ništa dobrog ne vraća, no to nije istina. Pozitivni ste i požrtvovni te ste tako mnoge probleme rješavali, pa ćete i ovaj. Sin se oženio i ima svoju obitelj. Nažalost, danas je takvo vrijeme da se roditelji slabo gledaju, obilaze i paze. Ritam je preubitačan i prestresan, sve je manje vremena za druženja i roditelje, i naravno da to za nikoga nije dobro. No on misli na vas, nije vas zaboravio. Ali je prezaposlen na poslu i u obitelji. Istina je da i snaha malo s njim manipulira, da vodi cijelo kolo, ali ruku na srce, ne vidim da mu prigovara zbog vas. Vi nikakvu magiju ni uroke nemate, zaboravite na takve bedastoće. Ja bih vam rekao da vam netko želi i čini zlo. No vidim da će se vaša obiteljska situacija ipak malo popraviti. Tijekom idućih mjeseci bit će više druženja, posjeta i slaganja. Pokušajte što manje prigovarati i opušteno vodite razgovor, no dajte sinu do znanja da vam nedostaje i da se osjećate usamljeno. Vidim da će vas sin više zvati i posjećivati. No vi biste trebali malo više brige voditi o sebi i svojem životu, a manje se opterećivati drugima, bez obzira na to što vam je to obitelj. Uživajte u drugim odnosima, opustite se, šetajte prirodom, živite život. Vidim vam napredak na svim poljima, no redovito uzimajte terapiju i bit ćete dobro. Lijep pozdrav.

