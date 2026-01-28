Trenutna zagrebačka vlast na čelu s gradonačelnikom ambicioznih zelenih vizija, Tomislavom Tomaševićem, pokazala je da nema baš tako ambiciozne planove s eventualnim ulaganjem srcu metropole
U prostor Name useljava Zara? Novi gazda: 'Trgovat će se ovdje i dalje, neću puno otkrivati'
Naime, u Gradu Zagrebu propustili su mogućnost i pravo prvokupa kultnog art déco ostvarenja, zgrade Name, prema projektu austrijskog arhitekta Alfreda Kellera. Tako će velebni prostor u Ilici uskoro i službeno preuzeti u svoje ruke i viziju Splićani. Konkretno, obitelj Andrije Banovića, predstavnika druge generacije osnivačke obitelji i člana uprave Optike Anda te tvrtke MidEuropa, koji su, prema dostupnim informacijama, iskeširali 17,25 milijuna eura za ovaj šoping desetljeća. S obzirom na to da je zgrada u Ilici zaštićena kao kulturno dobro, ona do 2028. godine mora zadržati svoju trgovačku namjenu.
