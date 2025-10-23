Obavijesti

22. I 23. STUDENOG

U Puli i diljem Istre će se prvi put odvijati festivali vjenčanja

Prvi Istria Wedding Open Daysa i 24. izdanja TIJARAsposaNEWS festivala vjenčanja. Na lokacijama diljem Istre, ljubav, luksuz i kreativnost spojit će se u nezaboravan događaj
Istra ovog studenog postaje središte ljubavi, luksuza i kreativnosti. Po prvi put održava se Istria Wedding Open Days (IWOD) – jedinstveni projekt koji 22. i 23. studenog otvara vrata najljepših istarskih vila, hotela i destinacija vjenčanja, dok će TIJARAsposaNEWS Vendors Area u Puli okupiti vodeće profesionalce i zaljubljenike u industriju vjenčanja. | Foto: Tea Pozar, Vedrana Brkić, Stefan Tomašević
