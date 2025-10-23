U Puli i diljem Istre će se prvi put odvijati festivali vjenčanja

Tijekom IWOD-a, posjetitelji će moći istražiti službenu IWOD kartu – digitalni i tiskani vodič kroz istarske lokacije i pružatelje usluga koji će budućim mladencima biti dostupan tijekom cijele godine. Oni koji posjete tri lokacije i prikupe tri naljepnice, ulaze u nagradni natječaj u kojem mogu osvojiti besplatno vjenčanje u Istri 2026. godine – savršen razlog da se zaljube u Istru još jednom. | Foto: Tea Pozar, Vedrana Brkić, Stefan Tomašević