U Puli i diljem Istre će se prvi put odvijati festivali vjenčanja

Istra ovog studenog postaje središte ljubavi, luksuza i kreativnosti. Po prvi put održava se Istria Wedding Open Days (IWOD) – jedinstveni projekt koji 22. i 23. studenog otvara vrata najljepših istarskih vila, hotela i destinacija vjenčanja, dok će TIJARAsposaNEWS Vendors Area u Puli okupiti vodeće profesionalce i zaljubljenike u industriju vjenčanja.
| Foto: Tea Pozar, Vedrana Brkić, Stefan Tomašević
Prvi put, cijela regija ujedinjuje se kroz suradnju brojnih hotela, vila, organizatora i kreativaca. Ovaj događaj nije samo još jedan sajam, već nova poslovna i inspirativna platforma koja Istru pozicionira na europskoj mapi najprestižnijih wedding destinacija.
Tijekom IWOD-a, posjetitelji će moći istražiti službenu IWOD kartu – digitalni i tiskani vodič kroz istarske lokacije i pružatelje usluga koji će budućim mladencima biti dostupan tijekom cijele godine. Oni koji posjete tri lokacije i prikupe tri naljepnice, ulaze u nagradni natječaj u kojem mogu osvojiti besplatno vjenčanje u Istri 2026. godine – savršen razlog da se zaljube u Istru još jednom.
Središnji događaj, TIJARAsposaNEWS Vendors Area, održat će se 23. studenog u Hotelu Park Plaza Histria u Puli. Na jednom mjestu okupit će se ključni izlagači i kreatori trendova, a posjetitelje očekuje svečano otvorenje, modna revija i mnoštvo inspiracije za njihovo savršeno “da”.
Iza projekta stoji Marijana Dabo Percan, osnivačica Tijara events i predsjednica kulturno-kreativnih industrija pri HGK Županijskoj komori Pula, koja je svojim vizionarstvom učvrstila poziciju Istre na mapi luksuznih destinacija.
- Cilj nam je pozicionirati Istru kao prepoznatljivu europsku wedding destinaciju kroz kvalitetu, luksuz i autentičnost. Ovim projektom prelazimo granice klasičnih sajmova i stvaramo platformu koja povezuje cijelu regiju - poručila je Dabo Percan.
Uz potporu lokalnih institucija, projekt spaja kulturnu baštinu i suvremeni luksuzni turizam. Otvaranje prostora poput Malog rimskog kazališta i Arene Pula za svadbene sadržaje dodatno potvrđuje da Istra ulazi u novu ligu – onu svjetskih destinacija za vjenčanja.
Istria Wedding Open Days i TIJARAsposaNEWS Vendors Area tako postaju vrhunac istarskog event kalendara — spoj tradicije, suvremenog dizajna i bezvremenske elegancije.
Poruka je jasna: Istra ima sve što je potrebno da postane nova europska prijestolnica vjenčanja.
Istria Wedding Open Days – 22. & 23. studenog 2025. (Lokacije diljem Istre)
TIJARAsposaNEWS Vendors Area – 23. studenog 2025. (Hotel Park Plaza Histria, Pula)
