U restoranu u Montrealu lutke za izloge imaju dvostruku ulogu

One pomažu u održavanju socijalnog distanciranja zauzimanjem sjedala između gostiju, a uz to reklamiraju odjeću koja će se moći kupiti u dobrotvorne svrhe

<p>Pokrajina Quebec jedna je od koronavirusom najpogođenijih kanadskih pokrajina i tvrtke vrlo oprezno počinju s otvaranjem. Le Monarque, poznati restoran u starom dijelu Montreala otvorio je vrata prije nekoliko dana, ali je prije toga uveo kreativne mjere borbe protiv širenja koronavirusa.</p><p>U ovom mondenom restoranu lutke za izloge imaju dvostruku ulogu - pomažu održavanju socijalnog distanciranja zauzimanjem sjedala između gostiju i reklamiraju odjeću koja će se moći kupiti u dobrotvorne svrhe.</p><p>Pogledajte u videu kako to izgleda:</p><p>- Željeli smo da naši gosti imaju prostora. No, nismo željeli ukloniti stolove ili postaviti pregrade od pleksiglasa - kaže vlasnik i chef <strong>Jeremie Bastien </strong>za AFP.</p><p>Ideja da lutke popune dio sjedala osiguravajući potrebni razmak među ljudima potekla je od poznatog kanadskog dizajnera muške odjeće <strong>Philippea Dubuca</strong>.</p><p>- Željeli smo skladnu instalaciju visoke mode jer spajamo dva svijeta - modu i gastronomiju - kazao je Dubuc.</p><p>Svih 29 lutki odjeveno je u njegove kreacije i kreacije lanca Sarah Pacini.</p><p>- Tamo smo, naravno, da stvaramo i reklamiramo našu odjeću. No, tamo smo i zbog toga što je naš posao osigurati da ljudi sanjaju - dodao je.</p><p>Na kraju objeda gosti dobivaju poklon bon za kupovinu odjeće. Odjeću na lutkama vlasnik restorana i dizajneri planiraju ponuditi na humanitarnoj dražbi. (tk)</p>