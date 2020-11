Prije dvije godine \u0160kotska je tako\u0111er u\u0161la u povijest jer je po\u010dela dijeliti besplatne higijenske proizvode u\u010denicima \u0161kola, koled\u017ea i sveu\u010dili\u0161ta kroz vladin program. Wales i Engleska pratili su ih lani sli\u010dnim programima koji pru\u017eaju besplatne higijenske potrep\u0161tine u \u0161kolama.

<p>Škotska je postala prva država u svijetu koja je higijenske proizvode za žene učinila slobodno dostupnima svima koji ih trebaju, nakon što su u utorak u parlamentu odobrili ovaj zakon, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/europe/scotland-free-period-products.html?login=email&auth=login-email">New York Times</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se žene osjećaju tijekom menstruacije</p><p>Mjerama se želi zaustaviti tzv. menstrualno siromaštvo, odnosno preveliki troškovi koji su mnoge žene ostavili bez pristupa sanitarnim proizvodima kad su im potrebni.</p><p>Škotska ministrica <strong>Nicola Sturgeon </strong>objavila je poruku na Twitteru u utorak navečer nedugo nakon izglasavanja zakona.</p><p>- Ponosna sam što glasujem za ovaj prijelomni zakon zbog kojeg je Škotska prva država u svijetu koja je omogućila proizvode za menstruaciju svima koji ih trebaju. To je vrlo važna politika za žene i djevojke - napisala je.</p><p>Prije dvije godine Škotska je također ušla u povijest jer je počela dijeliti besplatne higijenske proizvode učenicima škola, koledža i sveučilišta kroz vladin program. Wales i Engleska pratili su ih lani sličnim programima koji pružaju besplatne higijenske potrepštine u školama.</p><p>Novi zakon u Škotskoj nadovezuje se na raniju mjeru, pretvarajući besplatan pristup tamponima i higijenskim ulošcima u školama, fakultetima, sveučilištima i svim drugim javnim zgradama u zakonsko pravo.</p><p>Vlada će uspostaviti inicijativu za cijelu Škotsku u suradnji s lokalnim vlastima kako bi omogućila besplatan pristup takvim proizvodima. Zakon također predviđa da se napravi razuman izbor različitih vrsta proizvoda te da se omogući da se te proizvode dostavi ljudima.</p><p><strong>Monica Lennon</strong>, zastupnica koja je podnijela nacrt prijedloga, zahvalila je skupinama koje su bile ključne za njegovo usvajanje, uključujući Girl Guides of Scotland. Rekla je da su zajednički napori doveli do ovog uspjeha.</p>