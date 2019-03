U uredu varaždinske Čistoće živi čak 18 mačaka i četiri psa

Imaju potpunu slobodu. Šetaju od ureda do ureda po stolovima i tipkovnicama, skaču na koljena zaposlenicima.... Često se zavuku i u njihova naručja, a na njih je slab i direktor Davor Skroza. Trenutno u dvorištu i uredima varaždinske Čistoće žive četiri psa i 18 mačaka.

U uredima i dvorištu mačke imaju svoj dom. Nedaleko od njih su prostorije Udruge "Spas", koja brine o napuštenim psima, a pred kojom ljudi nemilosrdno ostavljaju svoje ljubimce o kojima više ne žele brinuti jer su bolesni, skotni ili su im jednostavno dosadili.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prema Zakonu o zaštiti životinja psi i mačke moraju biti razdvojeni, a mačke nemaju svog skloništa. Pred tvrtku Čistoće dolazile su mnoge mace koje su njihovi vlasnici napustili pa su se direktor i zaposlenici odlučili pobrinuti za njih.

Prva maca dobila je ime Davorka, po direktoru, ali i sve ostale imaju imena. To su Flika, Freja, Whisky, Wilma, Feliks….

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL - Na katu imamo pomladak, dječji vrtić. Sve dok ne prođu fazu sterilizacije, a to je oko 7. mjeseca starosti jer tada postaju spolno zreli, ne puštamo ih van. Osim što nam same dolaze, naši dečki na terenu ih znaju pokupiti negdje uz cestu i to najčešće ozlijeđene, a jednu su pronašli i na groblju. Takve mačke najprije vodimo veterinaru, a potom ih stavimo u karantenu 10 do 15 dana. U okviru naše djelatnosti i mogućnosti, mačke zbrinjavamo na adekvatan način. One slobodno šeću našim prostorijama, kroz mačja vrata mogu i po danu i po noći izaći i van, pa se vratiti kada žele - kaže direktor Skroza, dok mu u naručju sjedi petomjesečna maca Flafi.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zaposlenicima nimalo ne smeta njihova šetnja po stolovima, stolicama, a katkada se smjeste i u kutije za dokumente, a posebno smiruje njihovo predenje. Mačke ponekad spavaju i do 20 sati dnevno. Pojedine tvrtke u Japanu koje su poznate po dugom radnom vremenu i često vrlo stresnoj hijerarhijskoj disciplini, uvele su politiku "mačke u kancelariji" još 2000. godine, pa mnogi zaposlenici dolaze na posao sa svojim mačkama, koje su u Japanu poznate po svom terapeutskom učinku.

Slično je i u varaždinskoj Čistoći čiji djelatnici vode brigu o nezbrinutim mačkama.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL - Sve je počelo prije 2 godine u nedalekoj sortirnici za otpad gdje je bilo dosta miševa, pa su dolazile mačke. To su bili počeci. Mi naše mačke dajemo i na udomljenje, a kasnije obavezno kontaktiramo s udomiteljima. Imamo udomitelje iz Ivanca, Ludbrega, pa čak i iz Velike Gorice. Poprilični su troškovi za njihovu hranu, veterinarsku skrb i sve to najvećim dijelom pokriva naše poduzeće. Katkada nam pomažu i tvrtke s kojima surađujemo ili čak katkada djelatnici donesu hranu za njih i od kuće. Mace se vrlo brzo prilagode, osim onih koje su iz divljeg gnijezda. One se teško prilagode. Jedna od njih je bila i Viki. Netko ju je udario autom i ostavio. Imala je slomljenu nogu i rep. U zadnji tren smo je pronašli i odveli veterinaru koji joj je amputirao nogu i rep. Oporavljala se skoro godinu dana. Uz to, je imala i tumor u uhu koji je također odstranjen. Onda je otišla van i još se nekoliko puta javila, a onda je više nismo vidjeli. Otišla je u šumu i zaključili smo da ju je odvela njezina divlja priroda - priča nam direktor.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL I Fox je pronađena ozlijeđena uz cestu s povredom zdjelice koja joj je odmaknuta od kralježnice.

- Ne može se penjati. Svaka mačka ima svoju sudbinu. Sve su napuštene ili ozlijeđene. Jako se vole maziti i čuvati. Imaju svoje posudice s hranom, vodom i mjesta gdje spavaju. Neke ne mogu same jesti, pa ih hranim. Svima sam uglavnom dala imena i to prema njihovoj osobnosti, nekoliko dana nakon njihovog dolaska - rekla je Jelena Vadla, biologinja i suradnik za zaštitu okoliša u varaždinskoj tvrtki.

Ovoj je tvrtki zbrinjavanje mačaka samo međufaza za otvaranje skloništa koje planiraju napraviti na obližnjem prostoru u suradnji s gradom Varaždinom. Kamioni tvrtke koji odvoze smeće, oslikani su mačkama, a još su za Advent imali svoju kućicu te su s udrugom Sklonište dobrote iz Čakovca koja brine o napuštenim mačkama, pokušali udomiti mačke. Čistoća ima i jako dobru suradnju s Mrežom, Udrugom za zaštitu životinja koja okuplja 50 udruga i koja je prepoznala njihovu brigu za mačke.