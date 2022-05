U Vijetnamu otvoren stakleni pješački most dug 632 metra

Viseći most Bach Long, što u prijevodu znači 'Bijeli zmaj', nalazi se u provinciji Son La, sjeverozapadno od glavnog grada Hanoija i graniči s Laosom.

Po Guinnessovoj knjizi rekorda najduži stakleni most na svijetu je struktura u Guangdongu u Kini dugačka 526 metara.

No Udruga svjetskih rekorda (The World Record Association), također tijelo za certificiranje rekorda, na svojim stranicama dvodijelni vijetnamski most naziva najdužim na svijetu sa 632 metra.

Njegova je specifičnost u tomu što mu dužina između dvaju vrhova s obiju strana klanca iznosi 290 metara, a na liticama su dodatna 342 metra staze.

- Inženjerski projekt je zahtijevao da dio mosta bude postavljen na liticama kako bi se zaštitili priroda, drveće i stijenje..., bio je to nevjerojatan projekt - rekao je Glen Pollard, predstavnik Guinnessove knjige rekorda, koji je prisustvovao ceremoniji otvorenja.

- Nisam se usudio pogledati dolje jer se bojim visine - rekao je posjetitelj Vi Thi Thu (22) koji je prisustvovao subotnjoj svečanosti otvorenja mosta.

Ojačano staklo upotrijebljeno za izradu mosta ima tri sloja, svaki je debljine 40 mm, a na mostu se istodobno može nalaziti do 450 ljudi, objavio je vlasnik objekta.

Ovo je treći stakleni most koji je posljednjih godina izgrađen na jugoistoku Vijetnama.

Okrug Moc Chau, koji se nalazi oko 200 kilometara zapadno od Hanoija može se pohvaliti prostranim planinskim visoravnima i jedno je od najpopularnijih turističkih odredišta Vijetnama poznato po borovim šumama, špiljama šišmiša, slapovima, jezerima i brdovitim plantažama čaja.

