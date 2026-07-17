Lokacija Mr. Jack Cantine nije idealna, daleko od toga. Ne nudi luksuz, rekli bismo kako to nije mjesto po guštu za influencere, ali jest za ljubitelje dobre klope. Domaćega gableca, kvalitetne hrane
Ovdje nema bacanja hrane PLUS+
U zagrebačkom restoranu smo za 11,9 € pojeli 2 juhe i 4 ručka!
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Zagrebačka gastro ponuda počela se sve više bazirati na "all you can eat" restoranima. U željenom restoranu platite određeni iznos, za tu cijenu možete jesti što i koliko hoćete. Mi smo se zaputili u Mr. Jack Cantinu, cijenjeni "all you can eat" restoran u zapadnom dijelu Zagreba. Mr. Jack Cantina smještena je na Jankomiru, u sklopu Metroa. U taj se restoran ulazi sa stražnje strane, mnogi ga mijenjaju s Mr. Jack Brunch restoranom koji se nalazi na prednjoj strani ulaza u Metro.
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