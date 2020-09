U Zagrebu možete zakoračiti u prošlo stoljeće i dobiti originalni suvenir - sliku sebe iz prošlosti

<p>Na početku Tkalče, u Tkalčićevoj 7 vrijeme se vraća bez problema. Tamo se smjestio jedan mali, ali slatki vintage studio, Vintage Photo Souvenir, u kojem vas vlasnici <strong>Dino</strong> i <strong>Andrea Gulić</strong>, kao i njihova ljupka radnica <strong>Marija</strong>, transformiraju i fotografiraju u stilu prošlog stoljeća.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Vintage photo souvenir je kombinacija ljubavi prema Zagrebu, povijesti i prije svega autentičnom kostimiranju s kojim se može zaroniti u prošlost i s obitelji ili dragim prijateljima stvoriti dragu uspomenu - govore nam Dino i Andrea.</p><p>Studio su otvorili u lipnju prošle godine, a kada uđete unutra imate osjećaj kao da ste jednom nogom zakoračili u prošlost. Od prekrasnih haljina, šešira, rukavica do lepeza, suncobrana i glazbe koja vam upotpunjuje doživljaj. Kako kažu Dino i Andrea, putovanja su ih najviše inspirirala.</p><p>- Putujući smo imali priliku sami iskusiti takav sličan doživljaj. Skoro svaka europska metropola ima jedan takav foto studio u kojem korisnici mogu zaroniti u prošlost i na trenutak se pronaći u nekom drugom vremenu. Smatrali smo da naš Zagreb zaslužuje jednu takvu atrakciju - kažu.</p><p>Njihova ideja krenula je prvenstveno kao turistička ponuda za posjetitelje grada Zagreba kojima su htjeli ponuditi dašak starog Zagreba i razdoblja iz doba Marije Jurić Zagorke i likova iz njezinih romana.</p><p>- Izrazito nas veseli i dobar odaziv domaćih koji očito žele pokloniti sebi i drugima za promjenu nešto drugačije i nesvakidašnje. Dolaze nam sve generacije – najmlađa klijentica je imala 8 mjeseci, a najstarija 85 godina. Velik je interes i mladih parova koji si međusobno daruju romantično fotografiranje za rođendan ili godišnjicu braka, a sve je više i upita oko djevojačkih večeri i suradnje za pozivnice za vjenčanja u vintage stilu - govore Dino i Andrea.</p><p>Tehničke stvari u studiju vodi Dino, a kreativni dio koji se bavi uređenjem i kostimima organizira njegova supruga Andrea, a na prvoj liniji u kontaktu sa klijentima je njihova radnica, kako oni kažu, uvijek dobro raspoložena Marija.</p><h2>Cijeli proces traje oko 30 minuta</h2><p>U studiju imate pravo na odabir željene haljine, a ako u moru lijepih kostima ne znate za što biste se odlučili oni će vam vrlo rado pomoći i savjetovati vas.</p><p>- Svaki klijent koji dođe u Vintage Photo Studio prvo krene u odabir odjeće u kojoj se želi fotografirati. Na raspolaganju stoje oko 20-ak kostima iz raznih povijesnih razdoblja i naravno u raznim veličinama. Odjeća je jednostavno prilagođena, gumicama ili s čičkom, da se može obući preko vlastite odjeće, tako da skidanje nije u biti niti potrebno. Nakon odabira kostima slijedi kombiniranje rekvizita – lepeza, suncobrana, torbica, šešira...Nakon toga slijedi poziranje koje može biti kombinirano na razne načine. Nakon što se zauzme željena poza slijedi fotografiranje, obrada fotografije i isprint iste. Sve su opcije moguće, klijenti sami biraju, no tu je također i Marija koja vrlo rado pomaže sa svojim iskustvom i savjetima da klijenti što lakše izaberu kostim koji će ispuniti njihova očekivanja - kažu Dino i Andrea.</p><p>Sve naravno ovisi o željama klijenata, a scena se vrlo brzo namjesti, u roku nekoliko minuta. Cijeli proces oblačenja, poziranja, i izrada fotografije traje oko 30 minuta.</p><p>Većinu kostima sašila je njihova prijateljica dizajnerica <strong>Nikolina Ribarić</strong>, a neki su doputovali iz Engleske i Amerike. Rekviziti su kupljeni na sajmovima antikviteta ili su u nekim slučajevima i darovi zadovoljnih klijenata.</p><p>- Na početku smo se orijentirali prvenstveno na razdoblje Marije Jurić Zagorke, tako su rađene i prve haljine. Postoje i haljine s umetcima, u obliku jastuka, koji se stavlja na stražnju stranu kako bi haljina stršila u vis. S obzirom da su djevojke bile zainteresirane i za druga razdoblja, kasnije smo asortiman proširili te smo krenuli s krinolinama, a i sa nekim povijesnim ličnostima. Kombinirali smo kostim Franje Josipa i caricu Sisi. Na njegovom kostimu su dodani i neki originalni detalji poput originalnih medalja iz doba Austrougarske - govori Andrea.</p><p>- Jedna od traženijih haljina je haljina koju smo nabavili iz uličnog ormara, ali s obzirom da je original iz starih dana ona je veličine xs - kaže Andrea.</p><p>Sljedeća tražena haljina je iz Amerike i nosi se na krinolinu sa šest kolutova. Ona je više inspirirana razdobljem američkog građanskog rata kao u serijama 'Sjever i jug', filmovima 'Zameo ih vjetar' i slično.</p><p>Fotografije ćete dobiti za uspomenu, a možete ih dobiti i na mail. Cijene ovise o broju osoba koje dolaze na fotografiranje, a cijena jedne fotografije s jednom osobom veličine A4 uložene u paspartu iznosi 150 kuna, a do 350 kuna za više osoba.</p><p>- Često nas foto Session klijenti daruju kao poklon iznenađenja, pa je najzahtjevnije osobu koja ne zna što ju očekuje oduševiti i ugodno iznenaditi. Veseli nas što su do sada sve reakcije bile pozitivne i nema nam veće sreće od zadovoljnih lica klijenata kada ugledaju sebe u krinolinama i kostimima, te na kraju uživaju u svojoj vintage fotografiji - govore Dino i Andrea.</p><p>Za budućnost kažu, nastavljaju putem kojim su krenuli te se nadaju ponovnom jačanju turističke sezone u gradu Zagrebu.</p>