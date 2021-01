Vjerojatno često čitate o tome kako naše odluke o tome kakvu hranu kupujemo, u kakvoj ambalaži te kako se nakon toga odnosimo prema odvajanju otpada i njegovom recikliranju uvelike utječu na globalno zagrijavanje i zdravlje planete. I koliko god da smo svjesni potrebe da promijenimo određene navike, samo 45 posto roditelja kaže da su razgovarali o klimatskim promjenama.

Razumljivo, jer to je još jedna od stvari za koju vam se - kao roditelju koji dijete treba poučiti milijune stvari - čini nemogućim. No, kao i kod mnogih drugih stvari, treba biti svjestan da što prije počnete usađivati djetetu dobre navike, to će ih djeca lakše usvojiti i radije ih se pridržavati kad odrastu.

Prema Američkoj akademiji za pedijatriju, primjeri ponašanja koje djeca vide i razgovor s njima o tome značajno utječu na njihovu budućnost. Zapravo biste se mogli iznenaditi koliko su te prve lekcije koje djetetu možete pružiti jednostavne, a mogu biti i zabavne.

Evo 5 primjera kako svog mališana na jednostavan i zabavan način pripremiti za čuvanje planete:

1. Pročitajte priče o tome kako funkcionira poljoprivreda

Vrijeme za priču prije spavanja savršeno je za početak. Predstavite djetetu neke stvarne primjere o tome gdje i kako dobivamo hranu, uz pomoć slikovnice, tako da ona to mogu razumjeti. Na primjer: Potražite slikovnicu koja opisuje kako rastu jabuke, ili kad naiđete na sliku jabuke na grani u slikovnici ispričajte djetetu priču o tome kako drvo treba posaditi, obrezivati, zalijevati, paziti, da bi rodile zdrave jabuke.

2. Ne zaboravite na priče o poljoprivrednicima

Malo dijete rado će poslušati priču o tome kako ima ljudi koji rade na zemlji da bi uzgojili hranu koju mi jedemo. Kad kupite neki proizvod od OPG-a, potražite na Internetu priču o njima i pokažite djetetu čiju hranu jede, uz razgovor o tome što oni sami pišu o tome kako proizvode.

Važno je poučiti djecu da takva proizvodnja hrane čini dobro našem planetu i održava ga jačim, tako da razumiju zašto kupujete od tih ljud. A kada malo porastu, možda ih u dogovoru s vlasnicima OPG-a možete odvesti i u obilazak, kako bi im i oni ukratko ispričali kako štite planetu. Mnogi OPG-ovi bave se i seoskim turizmom, pa omogućavaju boravak posjetitelja u vrtovima i voćnjacima.

3. Napravite vrtnu senzornu kantu (nije potrebno iskustvo u vrtu!)

Dajte svom mališanu priliku da samostalno istraži sve o sadnji i zabavi se sadnjom biljaka. Na primjer, možete sami u teglicama uzgajati začinsko bilje ili povrće, čime dijete uči o njegovanju sadnica. Ako nemate baš nikakve zemlje, možete napraviti senzorni vrt za učenje: Nabavite veliku plastičnu kantu, zemlju za lonce, malu lopaticu i plastično povrće. Dajte djetetu da bojicama i flomasterima nacrta i izreže bube koje napadaju bilje, kao i pčelice koje ga oprašuju, pa u igri ispričajte priču o tome kako njihov suživot izgleda u prirodi.

4. Napravite test organskog okusa voća i povrća

Kad posjećujete OPG, to je dobra prilika da djetetu objasnite koja je razlika između organskih proizvoda i koje su prednosti kad jedete tako uzgojenu hranu za njegovo zdravlje i zdravlje planete. Kad dođete kući, igrajte se s njim što češće, na primjer tako da ga u trgovini pitate koje voće ili povrće izabrati, Pokažite mu kako je organski proizvedena hrana obilježena na pakiranju i zamolite ga da samo pronađe proizvode koji vam trebaju a imaju takvu oznaku.

5. Provodite vremenske pokuse zajedno

Poučavajte djecu o vremenu, promjenama klime, te o tome kako klimatske promjene mogu utjecati na planetu. Usput možete nabaviti zanimljive slikovnice o prirodi, te napraviti i nekoliko jednostavnih i zabavnih pokusa. Na primjer, možete pokazati djetetu kako stvoriti kišni oblak u tegli.

Treba vam velika staklenka, krema za brijanje, gel za bojanje hrane ili perive vodene bojice te pipete ili kapaljke. U maloj šalici pomiješajte boju za hranu s malo vode. Uzmite svoju teglu i napunite je obojenom vodom dok se ne napuni oko ¾. Poprskajte kremu za brijanje na vrh dok ne bude tik iznad staklenke i neka djeca nekoliko puta koriste kapaljku za brizganje vode na vrh oblaka kreme za brijanje. Uskoro će vaš oblak kišiti! - prenosi portal MindBodyGreen.