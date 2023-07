Učiteljica dala otkaz u školi i otišla raditi u supermarket: 'Sad sam puno, puno sretnija'

Bivša učiteljica Maggie Perkins sada radi u jednom od dućana američkog lanca Costco te je na tom radnom mjestu mnogo sretnija.

Naime, dvije godine su joj trebale kako bi se konačno odlučila dati otkaz na radnom mjestu učiteljice koji ju je iscrpljivao.

Foto: TikTok / millennialmsfrizz

- Nije bilo moguće izdržati sve to, uvjeti su bili katastrofalni. Iako obožavam poduku i učenje, radila sam i do 60 sati tjedno za manje od 45000 eura godišnje. To je trajalo čitavih pet godina.

Perkins je tijekom svoje karijere bila učiteljica u javnim i privatnim školama u Georgiji i Floridi, radeći s učenicima od šestog razreda do srednje škole.

Foto: Canva

Sada, 30-godišnjakinja radi u odjelu za članstvo u svom lokalnom Costcou i to joj se sviđa. Sjedi u uredu te ima radno vrijeme koje joj mnogo više odgovara. Ona i suprug imaju svoje mališana, kćerkicu i sina od 4 i 5 godina.

- Odrastali smo u Costcosu, pa sam oduvijek znala da se prema zaposlenicima te tvrtke postupa dobro i da imaju visoku kvalitetu života. Dakle, kada se u mom gradu gradio novi Costco, odmah sam se prijavila - izjavila je Perkins za Business Insider.

Uopće joj je nedostaje njezin stari život.

- Moj tempo je sada mnogo bolji, nisam bolesna niti iscrpljena kao što sam bila dok sam radila kao učiteljica. Sad sam puno, puno sretnija - otkrila je.

Dok je bila učiteljica, upisala je i doktorat, no sada je više fokusirana na svoj novi posao koji joj je manje stresan.

- Moja strast, ono što volim, nije moglo platiti račune te noćima nisam mogla spavati - iskreno je zaključila Maggie, koja sada ima mnogo ugodniji život.