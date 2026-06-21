DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Novinari su tad isticali da je riječ o vezi koja je tijekom godina prošla mnoge uspone i padove, ali je ipak izdržala test vremena
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Udala se Ena Begović - mjesec i pol nakon toga je poginula
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Nakon dvanaest godina veze i uoči porođaja udala se Ena Begović, piše Večernji list na današnji dan 2000. godine, donoseći fotografiju Ene i Josipa Radeljaka, poznatog pod nadimkom Dikan. Bio je to jedan od najpoznatijih parova s društvene scene i javnost je sa zanimanjem pratila njihovu ljubavnu priču, a posebno uzbuđenje s kojim je Ena iščekivala svoju djevojčicu.
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