Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Udala se Ena Begović - mjesec i pol nakon toga je poginula

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Udala se Ena Begović - mjesec i pol nakon toga je poginula
Foto: Arhiva VL

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Novinari su tad isticali da je riječ o vezi koja je tijekom godina prošla mnoge uspone i padove, ali je ipak izdržala test vremena

Admiral

Nakon dvanaest godina veze i uoči porođaja udala se Ena Begović, piše Večernji list na današnji dan 2000. godine, donoseći fotografiju Ene i Josipa Radeljaka, poznatog pod nadimkom Dikan. Bio je to jedan od najpoznatijih parova s društvene scene i javnost je sa zanimanjem pratila njihovu ljubavnu priču, a posebno uzbuđenje s kojim je Ena iščekivala svoju djevojčicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Na 'Jadranskim susretima' u Biogradu skidali pršut s jarbola
NA DANAŠNJI DAN

Na 'Jadranskim susretima' u Biogradu skidali pršut s jarbola

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN 'Jadranski susreti' išli su u TV program uživo, uz šarmantne voditelje - Helgu Vlahović i Olivera Mlakara - a sve to pod budnim okom sudaca i oduševljene publike
U nagradnoj igri 1987. glavna nagrada bila je obiteljska kuća!
NA DANAŠNJI DAN

U nagradnoj igri 1987. glavna nagrada bila je obiteljska kuća!

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Mačak Garfield, stripovski junak, izašao je prvi put u stripu 19. lipnja 1978., a Batman je 1989. zaradio više od 400 milijuna dolara
Platite čak 200 dolara da biste gubili od šahovskog izazivača
Na današnji dan

Platite čak 200 dolara da biste gubili od šahovskog izazivača

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Od šaha protiv kompjutora do otisaka prstiju koji otkrivaju očinstvo, Večernji list je 1977. servirao nevjerojatne novosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026