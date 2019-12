Udala se za beskućnika kojeg je hranila pa joj umro za 3 godine

Joan Neininger udala se za Kena Selwaya 40 godina nakon što ga je prvi put vidjela ispred svoje kuće. Prošli je tjedan 92-godišnji Ken umro je od upale pluća - tri dana nakon što je primljen u kraljevsku bolnicu Gloucestershire.

Iako uznemirena zbog svog gubitka, Joan kaže da je zahvalna na gotovo tri godine bračnog blaženstva koje su uslijedile nakon vjenčanja u matičnom uredu u Cinderfordu u veljači 2017. godine. Ken je umro nakon što je kod kuće pao što mu je uzrokovalo krvarenje u mozgu.

- Strašno mi nedostaje - rekla je ožalošćena Joan za Mirror i ispričala da kad je prvi put ugledala Kena, nije ni sanjala da će završit s njim u braku.

Svog je budućeg supruga Joan prije četiri desetljeća vidjela kako luta po ulicama Gloucestera, a pretpostavila je da je Ken odsjeo u pansionu i da ne izlazi preko dana. No tad je vidjela kako kopa po kantama za smeće i traži hranu i shvatila da je beskućnik.

- Voljela sam ga. Bio je divan čovjek i jednostavno smo se jedan drugome prilagodili. Nedostajat će mi druženje i smijeh - rekla je.

Ken je, priča Joan, odbio ponude mnogih da mu pomognu pa mu je ona, nakon što je od svoje obitelji za to dobila blagoslov, počela ostavljati sendviče. Njezin je pokojni suprug Norman također tada pokušao Kenu pomoći, no on je bolovao od shizofrenije i nije htio uzimati lijekove dok ga Joan nije nagovorila. Nakon toga je uselio kod bračnog para, Joan i Normana, i jedno su vrijeme sve troje sretno živjeli u vikendici koju je Joan opisala kao "njihov mali raj".

Ona kaže da su dva muškarca bili poput braće, sve dok Norman nije umro 1983. godine. Joan je tada otišla živjeti sa svojom kćerkom, a par se 2016. godine opet sreo. Ubrzo su se i vjenčali, na Joanin 88. rođendan, četiri dana nakon Valentinova 2017.

Joan kaže da bi njihova priča, o kojoj su pisale novine i portali diljem svijeta, trebala biti snažan podsjetnik društvu da ne odbacuje svoje najslabije članove, kao što su beskućnici i osobe s mentalnim problemima koje, kaže ona, nigdje ne dobivaju adekvatnu pomoć.

- Shizofrenija je grozna mentalna bolest, ali pravi lijekovi mogu sve promijeniti i učiniti da čovjek bude potpuno funkcionalan - rekla je Joan, koja je inače pomagala i nekoliko dobrotvornih udruga, a volontirala je i u skloništima za beskućnike te je o svom iskustvu napisala i knjigu.

