Kćeri sam morala dati blagoslov da se uda za mog milog posinka

Matilda i Samuli iz Finske su se upoznali na proslavi 50. rođendana njezine majke. Nakon dva tjedna su počeli izlaziti.

Matilda je rekla kako nikada nije razmišljala o udaji sve dok nije upoznala svog 27-godišnjeg polubrata Samulija.

- On se praktično odmah preselio k meni. Nije nam to bilo čudno, osjećali smo se dobro i prirodno - rekla je Matilda i dodala kako su neki njeni prijatelji u početku osuđivali njihovu vezu, ali i da joj je mama pomogla da prođe kroz sve to.

- Mama mi je rekla da učinim što god smatram da je najispravnije u tom trenutku, da sve ostalo ostavim po strani i da slijedim svoje srce i to me dovelo do braka sa Samulijem - ispričala je.

- Oboje smo bili u nekoliko dugih veza, ali nikada se nismo s nekim povezali kao jedno s drugim - dodala je i rekla kako misli da su njezina mama kao i Samulijev tata možda čak potajno htjeli da se to dogodi. Matilda je i istraživala hoće li biti nekih pravnih implikacija s kojima bi se mogli suočiti.

- Prvo smo pronašli neke lažne, stare informacije da bi to bilo protuzakonito, ali jedan prijatelj nam je rekao da neće biti problema ako se želimo vjenčati pa smo to i učinili - zaključila je Matilda, a piše Daily Star.

