Udane žene otkrile zašto varaju muževe - razlog će vas šokirati!

Zašto se ljudi koji su u braku upuštaju u prijevaru? Na to pitanje pokušala je odgovor pronaći internetska stranica Ashley Madison, dobro poznata platforma koja upravo osobama u braku nudi priliku za aferu. Iako mnogima i sama ideja takve stranice djeluje kontroverzno, brojke govore same za sebe – interes postoji, i to velik.

U novom istraživanju u kojem je sudjelovalo 74.600 članova iz 26 zemalja svijeta, pokušali su otkriti što stoji iza odluke da se ljudi registriraju na "stranici za varanje". Ključno pitanje bilo je koliko često imaju spolne odnose u braku – a sve to stavljeno je u korelaciju s njihovim traženjem partnera izvan veze.

Rezultati su poprilično jasni: glavni razlog za ulazak u aferu je nedostatak seksa kod kuće.

Apsolutne “rekorderke” po tom pitanju su – Amerikanke. Naime, čak 22 posto ispitanih žena iz SAD-a izjavilo je da u braku više uopće nemaju seksualni odnos sa svojim suprugom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ni druge zemlje nisu puno bolje po tom pitanju. U Velikoj Britaniji, njih 18 posto priznalo je isto, a slijede Hong Kong (16 posto), Španjolska (12 posto), Francuska (9 posto), Italija i Brazil (po 8 posto).

- U SAD-u vjenčani imaju iste dvojbe kao i u drugim zemljama, ali nismo očekivali da će rezultati pokazati kako jedna od pet žena živi u braku bez seksa - zaključuju iz Ashley Madisona.

Izgleda da manjak intimnosti itekako ostavlja traga, a mnogi rješenje ne traže u razgovoru s partnerom, već na internetu – i to na mjestu koje otvoreno nudi “bijeg” od bračne rutine.