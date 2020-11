Pri\u010da je zapanjila njezine sljedbenike, a komentari su bili sljede\u0107i: 'Ummmmm, tko bi ikad foto\u0161opirao Kentovo lice?, 'To je ludo! Za\u0161to to ljudi rade?' i sli\u010dno.

Ukrali joj obiteljski sliku online, a umjesto muža stavili drugog

Sarah Knuth pregledavala je Pinterest kad je ugledala svoju slatku obiteljsku fotografiju na kojoj su njeni sinovi, ona i suprug. No ubrzo je shvatila da je lice njenog supruga fotošopirano s drugim muškarcem

<p>Kada je vidjela da je na toj fotografiji fotošopirano lice njezina supruga ostala je u šoku, a umjesto vlastitog supruga <strong>Sarah</strong> je na fotografiji grlila drugog nepoznatog muškarca. Instagram influencerica kaže da joj tu fotografiju i dalje šalju zabrinuti sljedbenici pitajući tko je taj čovjek.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Priču je podijelila na svom profilu gdje ju prati 704 000 ljudi.</p><p>U opisu originalne fotografije napisala je: 'Večeras sam naišla na ove slike na Pinterestu i tako su me obradovale. Pogledajte te bebe?! Bila je ovo 2016. godina. Smiješno je što je prva slika tisuću puta spremljena s fotošopiranim licem drugog muškarca. To je najčudnija stvar. Netko je fotošopirao lice drugog muškarca preko Kentova lica , a onda je TA slika postala viralna. Ljudi mi je još uvijek šalju tu fotografiju i pitaju tko je taj tip.'</p><p>Priča je zapanjila njezine sljedbenike, a komentari su bili sljedeći: 'Ummmmm, tko bi ikad fotošopirao Kentovo lice?, 'To je ludo! Zašto to ljudi rade?' i slično.</p><p>Fotošopiranu verziju možete pronaći na Pinterestu - gdje je Kentovo lice zamijenio muškarac s bradom.</p><p>Jedna žena zaključila je kako je na ovoj obiteljskoj fotografiji umetnuto lice irskog glumca <strong>Colina Arthura O'Donoghue</strong>, no još se ne zna je li to istina, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/mum-horrified-after-discovering-sweet-23072089" target="_blank">Mirror.</a></p><p><br/> </p>