Ulje vs. balzam: Što je bolje za hidratizaciju vrlo suhih usana?

<p>I balzam i ulje pomažu suhim, dehidriranim usnama. Balzam sadrži voskove koji sprječavaju isparavanje vlažnosti iz gornjeg sloja usana, a ulje jednostavno hidratizira usne, ali ne zaustavlja gubitak vlage iz njih, pojasnila je dr.<strong> Lily Talakoub</strong> iz McLean centra za dermatologiju i njegu kože u SAD-u.</p><p>Napomenula je da, iako je balzam najčešće u upotrebi kada je mekoća usana u pitanju, on nije dobar izbor kod izuzetno suhih usana.</p><p>- Voskovi u balzamima pomažu u održavanju vlage, ali kada ih ne nanesete, možete se osjećati kao da su vam usne postale ovisne o njima i da ih trebate koristiti sve više - rekla je.</p><p>Savjetovala je, ukoliko želite koristiti balzame, birajte one koji u sebi sadrže pčelinji vosak ili shea maslac, a izbjegavajte balzame sa umjetnim mirisima, bojama, aromama i sa lanolinom koji može iritirati osjetljivu kožu.</p><p>- Umjesto da premazujete usne balzamom svakih sat vremena, pokušajte to raditi jednom do dva puta dnevno - dodala je pa se osvrnula na ulje za njegu usana.</p><p>Kaže kako ono možda neće 'zarobiti' vlagu onako kako to čine balzami, ali neće ni stvoriti osjećaj ovisnosti o proizvodu, a opet će odlično hidratizirati usne. </p><p>- Ako se odlučite za ulje, predlažem ono od suncokreta, jojobe, kokosa i argana, ali savjetujem da se klonite ulja s mirisima ili onih koja sadrže cimet jer isušuju kožu. Ulje nanosite dva do tri puta tijekom dana - kaže dr. Lily Talakoub, a prenosi <a href="https://www.wellandgood.com/when-to-use-lip-balm/" target="_blank">wellandgood.com</a>.</p><h2>Napravite domaći balzam za usne od prirodnih sastojaka</h2><p>Ovaj domaći balzam će vaše usne dobro štititi od hladnoće i isušivanja, a posve je prirodan. Sam postupak je vrlo jednostavan. </p><p>Sastojci:</p><p>Postupak:</p><p>U lonac ulijte vode do pola pa u njega uronite vatrostalnu posudu u kojoj se nalaze usitnjeni pčelinji vosak i sva ulja osim eteričnih. Zagrijavajte na laganoj temperaturi dok se vosak i kokosovo ulje ne otope, maknite s vatre i u smjesu dodajte eterična ulja.</p><p>Dobro promiješajte drvenim štapićem pa ulijte u kutijice ili tubice za balzam koje je moguće pronaći u trgovinama. Zatvorite tek kada se smjesa potpuno ohladi.</p>