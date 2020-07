Objavu dijeli Buddy & Barley the Brew Dogs (@buddy.and.barley.the_brew_dogs) Lip 9, 2020 u 1:31 PDT

<p>Psi često mogu poslužiti kao podsjetnik na sve što je dobro na svijetu. Primjerice, na početku pandemije koronavirusa, tim zlatnih retrivera pomogao je dostavljačima u isporuci piva.</p><p> Ljudi su također podijelili svoje inspirativne priče o spašavanju pasa kojima je bio potreban dom ljubavi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (pet načina na koje vam pas pokazuje ljubav):</p><p>Ovih nekoliko priča o psima će vam uljepšati dan.</p><h2>1. Fotografija ovog buldoga koji izgleda tužna postala je viralna u travnju</h2><p>Vlasnica <strong>Rashida Ellis </strong> rekla da je, dok je radila od kuće, primijetila svog trogodišnjeg engleskog buldoga Big Poppa kako cvili na dvorištu svog stana. Elli ga je odlučila fotografirati kako bi fotografiju mogla poslati svojim prijateljima, a kada ju je podijelila na društvenim mrežama ona je u kratkom roku postala viralna.</p><h2>2. Dva zlatna retrivera u svibnju su pomagala dostavljačima piva</h2><p>Karen i Mark Heuwetter, vlasnici pivske tvrtke 'Six Harbour Brewing Company' na Long Islandu, tijekom pandemije koronavirusa vodili su svoje pse, Barleyja i Buddyja, u dostave.</p><p>- Vodili smo pse na nekoliko kratkih izleta i ljudi su bili oduševljeni njihovom pojavom. Naši psi uljepšaju naše dostave. Ljudima izmame osmjeh na lice - rekao je Mark.</p><h2>3. Buldog po imenu Bogart voli stavljati glavu kroz rupu u ogradi</h2><p>Vlasnica Bogarta Ranveig Bjørklid Levinsen rekla je da je njezina kćer u svibnju nacrtala krunu s kraljevskim ogrtačem u jednoj rupi, a šešir u drugoj rupi kako bi izgledalo smiješno kada njihov pas provuče glavu kroz ogradu.</p><h2>4. Stanley je pronašao svoj dom nakon što ga je netko ostavio pored autoceste u New Jerseyju</h2><p>Krajem travnja, osmogodišnji Stanley koji se bori s prekomjernom težinom zbrinut je u sklonište za životinje Ramapo-Bergen u Oaklandu, New Jersey, nakon što su ga pronašli zaključanog u maloj kutiji pokraj autoceste.</p><p>Megan Brinster, izvršna direktorica skloništa za životinje, rekla j da je Stanley bio jako preplašen, a nakon što je tjedan dana proveo u skloništu za životinje, udomio ga je vlasnik koji ima iskustva s brigom za pse s medicinskim problemima i invaliditetom.</p><h2>5. Devetogodišnja Tika jedna je od najmodernijih pasa na Instagramu</h2><p>Vlasnik Tike, Thomas Shapiro, otvorio je Instagram račun za svog psa Tiku 2016. godine, a profil je ubrzo dobio preko tisuću pratitelja.</p><p>Shapiro ima čitavu liniju robe za svog modernog psa i njezine outfite, prenosi <a href="https://www.insider.com/dogs-doing-cute-things-photos-2020-5" target="_blank">Insider.</a></p>