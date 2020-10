Ultimativno najgora stvar koju vam netko može reći 'u krevetu'

Iako neke riječi možda nisu tako usmjerene, u krivo vrijeme mogu zvučati kao najveće uvrede, a osobito ako su vezane za sam čin seksa koji naš ego čini ranjivim

<p>Seks je zdrav dio intimne veze - ali to je i vrlo ranjivo iskustvo. Bez obzira jeste li u dugotrajnoj monogamnoj vezi sa svojim partnerom, tek se upoznajete ili odmah znate da će to biti veza za jednu noć, trebate osjetljivo komunicirati kad ste oboje fizički i emotivno izloženi u krevetu.</p><p>To ne znači da ne budete iskreni radi zadovoljenja ili impresioniranja svog partnera, ali to znači cenzuriranje riječi koje mogu povrijediti, bilo namjerno ili nenamjerno, savjetuju stručnjaci za <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/worst-thing-could-someone-bed-041237311.html">Yahoo</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dobrobiti seksa</strong></p><p>Evo koje su po njima najgore stvari koje se mogu reći u krevetu:</p><h2>'Krivo to radiš'</h2><p>Upravo ova izjava najviše će raniti samopouzdanje ljubavnika, složni su stručnjaci. Svakako, možda iz tog iskustva ne dobivate zadovoljstvo kojem ste se nadali. Napokon, zaslužujete zadovoljstvo, a osnažujuće je i zagovarati se za to. Ali ovako fraziranje može samo pogoršati stvari za oboje.</p><p>- Zbog ove izjave sve može krenuti po zlu čim to izvalite. Ne mislim da ne možete priopćiti svoje potrebe ili ono što biste željeli bolje. Ali nemojte mu/njoj reći da to čine pogrešno. Zbog toga će biti posramljeni. Umjesto toga, samo recite 'možemo li probati ovako?' - kaže stručnjakinja za odnose Amy Olson.</p><p>Osim ove izjave, postoje i druge stvari s kojima možemo uvrijediti partnera u krevetu.</p><h2>Izgovaranje tuđeg imena</h2><p>To se događa pod pretpostavkom da je onaj koji izgovara pogrešno ime imao posebnog bivšeg ljubavnika za kojeg je osjećao posebno uzbuđenje i bliskost tijekom seksa. Upravo zato se gotovo uvijek radi o imenu bivšeg partnera, a ne nekog člana obitelji ili prijatelja. Ljudi većinom izgovore tuđe ime u trenutku doživljavanja orgazma kada na trenutak gube razum, na vrhuncu intimnosti, pa je lako shvatiti da je ova greška nenamjerna, ali je za partnera svakako ogromna.</p><p>Osim toga, izbjegnite bilo kakva svjesna uspoređivanja, osobito u obliku pitanja 'jesi li ovo radio/la s bivšim/bivšom?' Jednostavno, prešutite ga.</p><h2>Jesi li se testirao/la na spolne bolesti?</h2><p>Ovo pitanje je zdravorazumsko, osobito ako je riječ o kratkotrajnim aferama, ali krevet definitivno nije mjesto gdje bi se ono trebalo postaviti. Odnosno, ako vas to brine, odgovor saznajte prije nego dođete do kreveta, u suprotnom ćete partneru poručiti da ga zbog nečeg što je napravio doživljavate promiskuitetnim.</p><h2>Možeš li oprati zube?</h2><p>Naravno da je dobra higijena važna i nadali biste se da se vaš partner pridržava sličnih visokih standarda kao i vi. Ali, određen zadah, odnosno halitoza, ne mora biti povezana s navikama pranja zubi - već želučanom kiselinom, bakterijama, količinom popijene vode...</p>