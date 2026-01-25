Umirite tijelo i duh: Ovi čajevi će vam pomoći da lakše zaspite

Nesanica i problemi sa snom sve su češći u ubrzanom načinu života. Umjesto da se oslanjate isključivo na tablete ili elektroničke uređaje, prirodni biljni čajevi mogu postati jednostavan i ugodan ritual prije spavanja
Ovi napici bez kofeina pomažu opustiti tijelo, smiriti um i pripremiti se za miran i kvalitetan san.
1. Lavanda. Poznata po aromaterapijskim učincima; pijenje čaja umiruje osjetila i potiče miran san.
2. Pasiflora. Može smiriti živčani sustav i povećati razinu neurotransmitera GABA, povezanog s opuštanjem.
3. Kamilica. Poznata po svojim umirujućim svojstvima i blagom, cvjetnom okusu.
4. Valerijana. Snažniji biljni sedativ, pomaže tijelu i umu da se opuste; okus je zemljan i jači.
5. Matičnjak. Blagotvoran za nervozu, stres i probavne tegobe povezane sa spavanjem; citrusna aroma dodatno umiruje.
6. Melisa (limunska trava). Pomaže kod stresa i napetosti, a također potiče miran san.
7. Rooibos. Bez kofeina, bogat antioksidansima, odličan za večernje opuštanje.
8. Hibiskus. Umirujući i osvježavajući čaj, može smanjiti krvni tlak i pripremiti tijelo za odmor.
9. Kava od žitarica (npr. ječam ili cikorija). Bez kofeina, topao napitak koji oponaša okus kave i pomaže opuštanju.
10. Čaj od nane. Smirujući učinak na probavni sustav, potiče opuštanje i lakše zaspivanje.
