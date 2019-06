Umjesto kemoterapije odlučila se za veganstvo pa brzo umrla

Katie je tvrdila kako kemoterapija koja pouzdano spašava živote u njezinom slučaju 'truje njezino tijelo' pa se okrenula alternativnom liječenju. Imala je 40 godina, a odbila je i mastektomiju te radioterapiju. Suprug Neil (58) na Facebooku je u subotu objavio da je preminula, rekavši da je u trenutku smrti bila okružena članovima obitelji i prijateljima.

- Slomljenog srca javljam vam da je Katie u subotu 25. svibnja, jednakom elegancijom i snagom kakvom je prolazila kroz život, mirno preminula. Naša kći Delilah, Katieina najbolja prijateljica Elsa i ja ubrali smo cvijeće u vrtu te složili oko nje na ležaj. Djelovala je tako spokojno. Naša mala kćerkica naučila je najtežu životnu lekciju. Jednostavno nisam imao odgovor na njezino pitanje: 'Zašto se moramo oprostiti?'. Slobodno komentirajte, ali budite obzirni - napisao je na Facebooku Neil Britton-Jordan.

Dodao je kako zna da ljudi imaju podijeljena mišljenja oko toga je li Katie trebala ići na kemoterapiju, no kazao je kako je to bio njezin odabir i ne umanjuje hrabrost i dostojanstvo s kojima je živjela zadnje tri godine. Katie se bavila izradom nakita. Nakon igre s kćeri Delilah 2016. godine osjetila je nelagodu i bol u lijevoj dojci koju je nehotice udarila. Ubrzo se pojavila kvržica i crvenilo, pa je otišla liječniku. Liječnik nije mislio da je riječ o nečemu opasnom, pa su je u bolnici Royal Derby u Derbyshireu na ultrazvuk naručili nekoliko tjedana poslije. Nalaz je pokazao kako u grudima ima čvrste tumorske tvorbe. Liječnici su je uputili i na mamografiju. Nakon par tjedana pozvali su je u bolnicu jer je stigao i nalaz biopsije koji je potvrdio da ima tri tumora u lijevoj dojci koji su bili u drugom stadiju.

Tumor je bio u stadiju 2A što znači da je riječ o tvorbi koja još raste, ali se može kontrolirati. Obično dobro reagira na terapiju. Liječnici su joj sugerirali mastektomiju popraćenu kemoterapijom i radioterapijom. Objasnili su joj kako je njezin rak izlječiv, no bez terapije neće preživjeti. Odbila je sve opcije koje su joj ponudili. Tijekom 2017. godine novinarima je ispričala kako je nakon dijagnoze počela istraživati tematiku i odlučila da ni pod razno ne želi kemoterapiju ni radioterapiju.

- Isprva nisam bila sigurna oko operacije, no kad sam još dodatno proučila sve, shvatila sam da ni to ne želim. Oduvijek sam se zdravo hranila, nisam jela crveno meso. Odlučila sam da je za mene najbolje prijeći u potpunosti na vegansku prehranu te izbaciti šećer i gluten. Uglavnom jedem sirovu hranu - govorila je tada dodajući da istražuje i holističke dodatke prehrani poput joda obogaćenog smeđim algama, kapsule papra i slično. Kazala je da ne želi više ići na pretrage zbog zračenja. Umjesto toga, išla je na privatne pretrage gdje su joj kamerom osjetljivom na toplinu istraživali jesu li se formirale nove krvne zalihe ili žile.

- Kemoterapija je sistemska terapija, odnosno djeluje na čitav organizam u situacijama kad smatramo da je bolest ne samo lokalna nego i proširena u tijelu. Postoji puno kombinacija kempoterapijskih lijekova koje se koriste upravo zato da se poveća njihov učinak. Najveći nedostatak je neselektivnost u djelovanju, a to znači da osim na tumorske stanice koje su jako osjetljive na djelovanje citostatika, tj. kemoterapeutuika, oštećenja se mnogu dogoditi i na zdravim stanicama i zato je kempoterapija nešto što ima toksični učinak pored korisnog učinka. No korisni učinak je neprijeporno vrlo značajan i neki tumori se dan danas moraju liječiti kemoterapijom unatoč novim načinima sistemske terapije - pojasnio je doc. dr. sc. Borislav Belev, dr.med., specijalist interne medicine i uži specijalist internističke onkologije.

Djelovanje kemoterapije, ističe dr. Belev, samo kod nekih tumora bolest može u potpunosti izliječiti.

- To su, primjerice, karcinomi testisa, limfomi, osobito Hodgkinov limfom. U svim drugim situacijama kada kempoterapija ima dobar učinak znači da smanjuje tumorsku masu i produljuje preživljenje, ali često ne može postići cilj kompletnog izlječenja. No ako netko poživi pet godina dulje, to je isto važno, treba stvar sagledati šire. Proširena maligna bolest je ipak neizlječiva osim u iznimnim situacijama, a kempoterapija zaustavlja napredovanje bolesti i eventualno postigne regresiju veličine tumora i tumorskih promjena, pa organi normalno funkcioniraju unatoč bolesti - istaknuo je dr. Belev.

- Osjećam se dobro, još mogu raditi i brinuti se o kćeri. Moja prehrana uglavnom se sastoji od sirovih namirnica, voća i povrća. Osjećam da mi je pomogla. Da sam otišla na kemoterapiju, vjerojatno bih ostala prikovana uz krevet. Postoji mnogo opcija, a mislim da je uvijek bolja ona koja vas neće otrovati. Vjerujem da je to što radim za mene najbolja opcija - kazala je. Također je financijski pomagala alternativne oblike liječenja uključujući imunoterapiju i terapiju imelom. Tvrdila je da se ekstrakt te biljke može injekcijom unijeti u tijelo te na taj način pojačava imunološki sustav. Ustvrdila je i kako je u odluci da odbije kemoterapiju podržavaju roditelji Carole i Ron. Kazala je i kako joj zabrinuti prijatelji redovito šalju poruke.