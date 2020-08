Tako je rekreirala i ikoni\u010dnu zelenu Versace haljinu Jennifer Lopez koriste\u0107i svje\u017ei ru\u017emarin.

Umjetnica stvara nevjerojatne mini modne kreacije od hrane

Ruby Perman je grafička dizajnerica koji dizajnira minijaturnu odjeću napravljenu od hrane koristeći izreze glava poznatih osoba kao što su Beyonce, Jennifer Lopez i mnogi drugi

<p>Ruby Perman koristi sve, od manga i avokada do čipsa i slatkiša za stvaranje svojih minijaturnih modnih kreacija koje dizajnira na izrezima glava slavnih osoba. Obožavatelji na TikTok-u i Instagramu su oduševljeni njenim kreacijama.</p><p>U svojim videozapisima Perman prikazuje kako hranu iz svoje kuhinje pretvara u 'tkaninu' za odjeću. Ona uvijek iskoristi sve od ostataka hrane.</p><p>Tako je rekreirala i ikoničnu zelenu Versace haljinu Jennifer Lopez koristeći svježi ružmarin.</p><p>- Obožavam gledati slavne osobe na crvenom tepihu i ono što nose, pa pokušavam ponovno dizajnirati njihovu odjeću - ispričala je Perman.</p><p>Perman kaže da hranu ponekad bira na temelju omiljenog obroka slavne osobe. Na primjer, jednom je napravila košulju od guacamola i hlače od crnog graha za skicu Davida Dobrika.</p><p>Za cijeli proces od stiliziranja odjeće do snimanja postupka treba joj sat do dva.</p><p>- Nadam se da inspiriram ljude da i oni pronađu svoju strast. Ovo sve je nastalo kao hobi, a sad se pretvorilo u nešto u čemu stvarno uživam - dodala je.</p><p>Njene pratitelje je zanimalo što se dogodi s hranom nakon što završi svoje kreacije. Perman je dodala da nemaju razloga za brigu jer se ništa od te hrane ne baci. Ona pojede svoje modne kreacije nakon što budu gotove, prenosi <a href="https://www.insider.com/tiktok-ruby-perman-celebrity-outfits-food-videos-2020-8" target="_blank">Insider.</a></p>