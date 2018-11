Umjetnička djela: Frizeri rade boju po mjeri, poput slikara... Tko danas još ima jednobojnu kosu? Saloni su postali fantastičan svijet pastelnih pigmenata, jer želimo isprobati jagoda rozu i lavanda ljubičastu. Istovremeno! Osim toga, frizeri sada crtaju po kosi i - rukama

Autor

Jednobojna kosa je prošlost, čak i svaka drogerija ima ponudu za kućne ekshibicije – mogu li si sama napraviti kosu... u tonovima šarenog, pastelnog jednoroga? Malo sutra, ali kutije izgledaju divno, najavljuju nam jednostavnost trackanja u vlastitoj kupaonici, nakon čega ćemo dok si rekao keks, dobiti divne pastelne nijanse. Frizeri i stilisti uvijek će vam reći da je takve stvari bolje raditi u salonu, ne samo iz očitog razloga, već i zato što si stvarno možemo uništiti kosu (nakon čega je spas samo šišanje) – takve kreacije nerijetko uključuju blajh, s kojim se stvarno ne treba igrati. Blajh, naime, radi dok ga ne skinemo (čitaj skida pigment i rastura las), dok boja mijenja ton kose oko pola sata i to je to.

Dobra vijest: svaka od nas ima idealnu ružičastu nijansu

Radije ćemo naše krhke lasi prepustiti rukama stručnjaka, a jedna od onih koja ima iskustva s nijansama po mjeri je zagrebačka frizerka Ivana Marušić iz salona "She cuts your hair".

– Sve je popularnije kreirati unikatne boje po mjeri klijenta, u čemu nam pomažu tehnike kao što su baby lights i balayage. Daju nam mogućnosti da se kreativno izrazimo i poigramo te da svakoj osobi kreiramo poseban izgled. Trenutno se dosta igramo ružičastim nijansama. U pravilu ih miješamo s bež i hladnijim blond nijansama. Volimo ih jer su nosive, a ipak drugačije: gotovo svaka boja tena podnosi malo rozog pigmenta u kosi - veli Ivana.

Kako je ova koloristička igra u potpunosti po mjeri, Ivana ističe da frizer treba u obzir uzeti boju očiju, nijansu tena i naravno – boju prirodne kose.

- Ali, ključ je u osobnosti klijenta. To znači da ne može svaka osoba nositi sve boje kose. Upravo to, otkrit ćemo kroz razgovor. Slušamo, naravno i njihove želje, no kao profesionalci uvijek dajemo prijedlog. Volim da boja bude nosiva i lako održiva - zaključila je.

Koja tehnika najbolje naglašava sjaj i teksturu kose?

Ovaj inovativan trend za kosu ima još tehnika - među najpopularnijima je i flamboyage, spoj ombre i balayage tehnike.

- Ta mi tehnika omogućuje odličan prijelaz boje od korijena, može biti blaga i neprimjetna ili nešto dramatičnija - priča Davorin Purić iz salona "Davor Hair & Soul".

- Moj omiljeni trik za izuzetan sjaj i naglašavanje teksture šišanja je blok-tehnika bojanja cijele kose u dvije različite nijanse istog tona, gdje je svaki pramen različite nijanse - otkrio je.

Naravno, svi imaju 'želje i pozdrave', no ključne su konzultacije u kojima mi kao klijenti shvaćamo što se sve može, a što ne može od naše kose. Možda je čak bitnije – što se ne može. Artisti frizeri crpe inspiraciju ne samo iz trendova, već i osobe kojoj treba promjena – osobnost i izgrađeni stil ovdje dolaze do izražaja jer kosa apsolutno definira naš izgled.

Geometrijsko šišanje koje uljepšava svaki oblik lica

Čak se kroz konzultacije, ističe Ana Kuštre, suvlasnica salona "Do šminke i frizure za pol vure", priča i o poslu koji osoba radi, jer tu znaju biti neke ograde.

- Naime, ženama je često važno prilagoditi frizuru i boju kose mjestu na kojem radi, čak više nego svom slobodnom vremenu. Ipak, poslovno okruženje je bitno - govori Ana. Nekima je praktički zabranjen under cut, no zato se mogu poigrati bojama. Danas svaka kosa može biti lagano prošarana, jer tehnike su tako napredovale da je moguće napraviti izuzetno nježne, blage promjene, koje uljepšavaju lice, a opet nisu intenzivne.

- Danas je jako popularan bob, kraći i duži, upravo radi jednostavnosti održavanja, kao i mogućnosti bojanja u niz blagih ili jačih varijanti - nastavlja Ana.

- Njegov autor Vidal Sassoon popularizirao je geometrijsko šišanje vodeći računa da se uklopi uz svaki oblik lica. Ipak, to je jedno od najkompleksnijih šišanja, a funkcionira u više varijanti, od valovite i kovrčave do super-ravne. Za one koje izlaze iz okvira klasike, predivan je u asimetriji ili u kombinaciji s under-cutom. Uz te jednostavne oštre linije idealne su šiške i to svih oblika, duže, na stranu, repaste ili one oštro ravne - objasnila je.

Crtanje rukama i 3D tehnika

Iako su par desetljeća bili popularni klasični pramenovi, činjenica je da je tek relativno nedavno tehnologija bojanja napredovala do te mjere da frizeri postaju artisti, baratajući nijansama i bojama poput kreatora. Osim toga, kad imaju niz alata, moraju ih i poznavati – upravo radi toga frizerstvo je općenito postavljeno na jedan viši nivo, sve više majstora kreira nijansu po mjeri, a to je ono što znači – autentično.

Osim spomenutih ombre, balayage, flamboyage tehnika, sve popularnije su i novije kao što su palm painting i 3D. Palm painting znači da frizer ne koristi nikakve kistove i alate, već boju nanosi rukama, baš poput pravog slikara. Ova je tehnika idealna i za kratke kose koje nisu dovoljno duge za klasične pramenove. S druge strane, ovim je neobičnim tehnikama pogodovao jedan karakterističan hit – prije petnaestak godina korijen je najednom postao fora.

Do onda su ga svi bojali, jer crni je izrast bio živa sramota. Najednom – promjena i korijen je furka. Novi je trend, naravno, nama običnim curama donio olakšanje jer nismo više religiozno obilazile salone u želji za skrivanjem tamnog korijena i pokoje sijede, već smo dobile na vremenu...

Kako dobiti dojam volumena, bez ekstenzija?

3D bojanje kose znači da frizura djeluje punije, vizualno dobiva volumen. To se postiže pravilnim izborom tonova, odnosno nijansiranjem, za što je također potrebno mnogo iskustva. Zato se dobar frizer konstantno educira, jer trendovi i nove tehnologije idu dalje. Paralelno s time razvija se scena privremenih boja i regeneratora čija boja odlazi već nakon par pranja, što ovisi o samoj kosi. To je dobar način da malo osvježimo styling ili isprobamo nešto novo.

Većina tih tehnika nastala je iz želje da kosa izgleda kao osunčana, prirodna, nakon godišnjeg odmora. Prvo je bio ombre – tipičan sunčani look, a onda su došli ostali zabavni trendovi. Kreativnost i tehnologije uvele su svijet frizerskih tehnika u novu eru, a stilisti kose koji njeguju kreativnost, došli su na svoje. Kao i svi mi koji volimo nešto drugačije.