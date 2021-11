Weeping Window i Wave izvorno su predstavljeni kao dva središnja skulpturalna elementa instalacije Blood Swept Lands and Seas of Red umjetnika Paula Cumminsa. Paul je zamislio more makova koje se širi oko londonskog Towera, a svaki simbolizira britansku i kolonijalnu žrtvu sukoba. Prije par dana su skulpture postavljene u Manchesteru.

POGLEDAJTE VIDEO: Cvjetanje trešanja

Vizija je ostvarena u suradnji s dizajnerom Tomom Piperom, s keramičkim makovima - izrađenim ručno u Derbyshireu i Stoke-on-Trentu - raspoređenim u ogromno polje jarko crvene boje koje se postupno obavijalo oko britanskog Towera.

Padajući šest metara s prozora na Toweru i spiralno uzdižući se od opkopa kako bi stvorili luk nad ulazom, instalacija je bila jako dramatična s vizualno zastrašujućim elementima koja je zaokupila javnu maštu kao nijedna dosad.

Svaki dan, sve više makova zasađeno je u travu koja je okruživala skulpture sve dok se ukupan broj nije poklopio s brojem od 888.246, što je broj umrlih britanskih i kolonijalnih vojnika u Prvom svjetskom ratu.

Više od 30.000 ljudi dobrovoljno je sudjelovalo u sadnji makova, a posljednji je posađen na Dan primirja, 11. studenog 2014. Sa svakim posađenim makom, u skladu s izvornim konceptom, s ovog prolaznog umjetničkog djela postupno je skidano keramičko cvijeće i dostavljeno pojedinim građanima koji su ga kupili u zamjenu za dobrotvornu donaciju. Iznimke su djela Wave i Weeping Window, sačuvani za potomstvo kao skulpture velikih razmjera.

- Ideja je da možete vidjeti cijelo polje makova koje je prolazno, baš poput ljudi koji su se borili - tamo su samo na kratko i onda nestaju - objasnio Paul Cummins

Mak je bio poznat prizor na bojištima Zapadne fronte tijekom Prvog svjetskog rata, gdje je cvjetao usred razaranja rovovskog ratovanja.

Usvojen je kao simbol sjećanja nakon pjesme pod naslovom 'In Flanders Fields' kanadskog vojnika Johna McCraea, koja završava zahtjevom da se mrtvih prisjećaju oni kod kuće: 'Ako ne budete lojalni nama koji umiremo / Nećemo spavati, iako raste mak / Na poljima Flandrije.'

Na kraju rata, kada su spomenici mrtvima nicali u gradovima, mjestima i selima diljem Velike Britanije mak je postao popularan simbol javnosti da se sjeća onih koji su poginuli u ratu, piše Culture Liverpool.

Umjetne replike cvijeta maka - koje ljudi nose provučene kroz rupicu za gumb na Dan primirja - prvi put su prodane u Britaniji kako bi se prikupio novac za bivše vojnike 1921. godine, praksa koja se nastavlja do danas.