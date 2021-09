Obiteljske WhatsApp grupe pune su poruka o svemu i svačemu gdje članovi obitelji dijele stvari iz svojeg svakodnevnog života. No, htjeli mi to sebi priznati ili ne, ponekad zna stvarno biti naporno odgovarati na sve to. No, brat Zacha Yaquba ipak je pronašao rješenje - jednostavno je dao svojem tajniku da odgovara na poruke umjesto njega.

POGLEDAJTE VIDEO: Javlja se zauzetima i testira njihovu odanost

Razgovor započinje tako što je njihov tata napisao: 'Zain ako u roku od 2 minute odgovoriš na poruku, uplatit ću ti dva dolara preko PayPala'.

Nije ni čudo što ima novaca za tajnika, plaćenog samo kako bi odgovarao rodbini. Također, puno brže će riješiti 75 nepročitanih poruka koje Zach ima, nego on sam.

U svakom slučaju, u odgovoru svom ocu, Ian odgovara (sa Zainovog mobitela) sa: 'Oprostite, ovdje je Ian, prenijet ću ovu poruku Zainu i javit ću vam se kad on odgovori'.

Zach se zatim javio i napisao: 'Nema šanse da je ovo neki lik po imenu Ian'. Ian zatim ponovno odgovara: 'Zdravo, da, ovo je Ian, ja sam Zainov tajnik za sastanke i savjetnik. Zain je trenutno zauzet, ali ja ću mu prenijeti vaše poruke i on će uskoro odgovoriti, hvala vam na strpljenju'.

U nevjerici, Zach zatim odgovara: 'Nema šanse da te je unajmio da odgovaraš na poruke u obiteljskog grupi hahaha'. Ian je na to odgovorio: 'Pozdrav svima, hvala vam na porukama, proslijedio sam ih Zainu i on će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Hvala'.

Zach je kasnije na svom TikTok profilu objavio snimku zaslona s porukom: 'Ono kada tvoj brat unajmi tajnika da piše umjesto njega u obiteljskom grupnom chatu'.

Jedna osoba je u komentarima ispod videa predložila: 'Počnite pozivati ​​tajnika na obiteljske događaje umjesto Zaina'.

Amer, otac braće je kasnije komentirao video za one koji sumnjaju u Ianovo postojanje. Napisao je: 'Mogu sto posto potvrditi da Ian postoji. Bio sam na Zoomu s njim prije mjesec dana'.

Druga osoba koja je bila u sličnoj situaciji je komentirala: 'Kad sam živjela u zapadnom LA-u, radila sam isto to za svog šefa', piše LADbible.