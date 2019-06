Upala slijepog crijeva može vas ubiti: Mučnine su upozorenje

Upala crvuljka ili apendicitis rezultat je bakterijske infekcije tog dijela tijela. Ne zna mu se stvarna svrha, a riječ je o početnom dijelu debelog crijeva koje varira u veličini od dva do 10 centimetara.

- Ne možete spriječiti pojavu upale niti na nju utjecati. Bakterijska infekcija nastaje zbog začepljenja crvuljka. Nastaje začepljenje crijevnog sadržaja, raste tlak, otečena sluznica dodatno pogoduje razvoju upale i nastaje gnojni sekret. Kako se on razvija, javlja se povećanje crijevne stijenke i opasnost od perforacije. Tegobe prije nego što osjetite simptome započinju jedan do dva dana ranije - opisuje v.d. ravnateljice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba dr. Slobodanka Keleuva, specijalistica hitne medicine.

Objasnila je kako su simptomi vrlo individualni, pa kod nekih nastupaju naglo i uz velike bolove, dok se kod drugih javljaju tek sporadični blaži bolovi.

- U početku su to bolovi oko pupka ili u žličici, a poslije se šire prema donjem desnom dijelu trbuha. Pacijent se općenito osjeća loše, a kod nekih se javljaju mučnine i povraćanje. Dio pacijenata opisuje kako gubi tek i poraste im temperatura i do 39 stupnjeva. No kod tako visoke temperature vjerojatno je već došlo do moguće perforacije. Tegobe prije toga traju također od jednog do dva dana - nastavila je dr. Keleuva upozoravajući kako je trbuh vrlo osjetljivo područje organizma i čim čovjek osjeti bolove ili grčeve u tom predjelu tijela neodgodivo treba otići na Hitnu ili posjetiti svog liječnika opće medicine.

- Kod dijagnostike upale crvuljka posebno treba biti oprezan kod žena te kod njih isključili mogućnost rupture folikula jajnika, izvanmateričnu trudnoću ili torziju ciste jajnika. Inače, upala crvuljka se lako otkriva uz pomoć fizikalnog pregleda trbuha te se izvadi krv da se vide leukociti. Dodatno, mjeri se temperatura ispod pazuha te u završetku debelog crijeva. Ako je razlika u toj temperaturi viša od jednog stupnja, to je vrlo jasan signal - objasnila je dr. Keleuva.

Iako upala može nastupiti u bilo kojoj dobi, liječnica ističe kako je perforacija vrlo česta u dječjoj dobi te kod pacijenata starijih od 70 godina.

- Ako zbog perforacije dođe do izlijevanja crijevnog sadržaja, javlja se peritonitis tj. upala potrbušnice. To kod pacijenata izaziva životno opasnu situaciju. Dodatno, iziskuje duži tijek liječenja i oporavka. Svaka upala crvuljka je isključivo kirurški zahvat uz antibiotike - zaključila je dr. Keleuva.

Ako je pacijent stigao kirurgu na vrijeme, riječ je o rutinskom zahvatu gdje se nakon sedam dana vade šavovi, a već za deset dana gotovo se i ne osjećaju posljedice operacije.