Gramps obožava uličnu modu, a također uživa i u rekreiranju odjeće slavnih. Najbolje od svega je što njegov unuk, fotograf Jannik Diefenbach, snima te rekreacije i objavljuje ih na svojim društvenim mrežama.

Sve je krenulo prije pet godina

- Na Božić 2016. pitao sam djeda želi li isprobati moju odjeću. Iznenađujuće, rekao je da, a onda je odjenuo moju odjeću i tenisice. Izgledao je tako kul da sam ga morao fotografirati. Dva tjedna kasnije, početkom siječnja 2017. godine, objavio sam prvu sliku Grampsa na svom Instagram računu i svi su je zavoljeli. Otkako smo snimili prvu sliku, nastavili smo snimati još. Tako je sve počelo - ispričao je u razgovoru za LADbible, 23-godišnji student poslovnog prava iz Mainza u Njemačkoj. I djed živi u istom gradu.

Jannika i djeda na Instagramu prati milijun ljudi, a kako on kaže, zajednički hobi još ih je više zbližio.

- Uvijek smo bili vrlo bliski, svakog utorka smo igrali stolni tenis i nogomet ili smo zajedno išli u shopping. Navikao sam viđati i njega i baku. Otkako smo počeli raditi fotografije, ja i djed smo se sve više viđali. Ove godine smo puno putovali i provodili puno vremena zajedno. Zaista smo se lijepo zabavili i uživali u svakoj sekundi. Naučio me je puno toga kao dijete, ali ono što je najvažnije pokazao mi je da nikad nije kasno započeti nešto novo i savjetovao mi je da se ne bojim biti drugačiji. On je najmirnija osoba koju znam i nikad ne gubi živce. Osim toga, ide u teretanu tri puta tjedno kako bi bio u formi. Nadam se da ću i ja biti kao on kada ostarim - rekao je Jannik.

Ako ste mislili da djed ovu odjeću bira samo za Instagram fotke varate se. Odjeću za društvene mreže bira unuk, a Alojz takvu odjeću nosi i u svakodnevnom životu. Nedavno je izbacio i svoju merch kolekciju 'Bygremps'.

- Pristao sam nositi njegovu odjeću jer sam mislio da me Jannik to pita iz zabave. No to mi se svidjelo pa sam skroz promijenio garderobu. Uživam provoditi vrijeme s unukom, putovati i primati novu odjeću i obuću. Za mene je to zabavan hobi i sada sam se navikao na modeling. Naučio sam gledati u kameru kad me Jannik fotografira. Jedini ljudi koji me nadahnjuju su moja obitelj, a posebno supruga. Moja supruga voli moj stil i naš hobi. Još 2016. zavoljela je prvu moju sliku i danas se uvijek pobrine da kada izlazim iz kuće uzmem kapu i dobre tenisice. Voli što sam pronašao novi hobi i što uživam. Također joj se sviđa činjenica da ja i Jannik provodimo toliko vremena zajedno. Sama si je kupila nekoliko tenisica te je i ona počela pokazivati ​​zanimanje za uličnu odjeću i tenisice - ispričao nam je modno osviješteni djed koji svojim kombinacijama nikog ne ostavlja ravnodušnim.