Uradi sam: Napravio prekrasno ogledalo i to za samo 175 kuna

Mnogi ljudi vole velika ogledala u prostoru, pa je ideja da se ono napravi od okvira za fotografije i komada ogledala iz Ikee oduševila članove grupe na Facebooku u kojoj se objavljuju jeftini projekti

<p>Mnogi zaljubljenici u uređenje interijera vole velika ogledala, koja male prostore mogu učiniti većima i mogu biti iznimno profinjen detalj u prostoru. No, često smo ograničeni u njihovoj nabavci jer takva ogledala mogu imati vrlo visoku cijenu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Što se češće gledamo u ogledalu, to se više sami sebi sviđamo</p><p>Zato je Ryan Hassan svojom objavom masivnog samostojećeg ogledala koje je sam izradio izazvao veliku pažnju u grupi DIY on the Budget na Facebooku. </p><p>Kako je htio ogledalo koje će izgledati kao uokvireni prozor, kupio je crne okvire za fotografije u Ikei za samo 4 funte, odnosno oko 34 kune po komadu. U istoj trgovini pronašao je i komade ogledala koji su ga stajali 1 funtu, odnosno oko 8,5 kuna.</p><p>U objavi na Facebooku kaže kako ga je cijeli projekt stajao oko 120 funti, odnosno oko 175 kuna. </p><p>- Dugo želim ovakvo ogledalo koje imitira prozor i to ogromno. Ikeine okvire za fotografije i umetke za zrcala sam pričvrstio okvirima, što nije bilo nimalo komplicirano - napisao je Ryan Hassan, koji je u grupi poznat po vrlo zanimljivim idejama i rješenjima u uređenju kuće. Ne treba ni reći da je projekt privukao veliku pažnju članova grupe, koji su bili oduševljeni nevjerojatnim rezultatom.</p><p> </p><p>- Ovo ogledalo je na popisu stvari koje moram napraviti, napisao je jedan od članova te dodao kako je ovo puno jednostavnije od izrade cijelog okvira od drveta - napisao je jedan od komentatora, dok je drugi dodao kako samo želi ključ od Hassanove kuće, da se useli, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12886864/diy-chic-free-standing-mirror-ikea-picture-frames/">The Sun.</a></p>