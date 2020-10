Prvi\u00a0je tematski i ru\u010dno izra\u0111en, ro\u0111en\u00a0iz ma\u0161te i uz pomo\u0107\u00a0pi\u0161tolja za ljepilo. Na primjer, livadski prizor\u00a0s uskr\u0161njim ze\u010devima ili stol za No\u0107 vje\u0161tica prekriven vatom.\u00a0

<p>Posljednjih nekoliko godina, trend objavljivanja fotografija stola za večeru uređenog ukusnim posuđem, svijećama i ostalim priborom naglo je porastao. Ali, upravo je za vrijeme karantene, uređenje stolova postalo fenomen. Puno ljudi je radilo od doma, dok neki još uvijek rade, društveni životi su nestali i svi su pokušavali pronaći nekakvu utjehu pa tako fokus na dom nikada nije bio izraženiji.</p><p>Uređivanje stolova, mala radost koja može potrajati nekoliko minuta ili nekoliko sati, a vrijeme večere čini ljepšim, je nekima bilo dio smirenja od cijele situacije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>​​Hashtag 'tablecape' ima preko 450.000 objava na Instagramu. Dok druge industrije zbrajaju štetu, potraga za salvetama i stolnjacima se na svjetskoj razini povećala.</p><p>Televizijska voditeljica Laura Jackson oduševljeno govori o uređenju stola s bilo čime što već posjedujete. Postoje tri načina za uređivanje stola.</p><p>Prvi je tematski i ručno izrađen, rođen iz mašte i uz pomoć pištolja za ljepilo. Na primjer, livadski prizor s uskršnjim zečevima ili stol za Noć vještica prekriven vatom. </p><p>Drugi je rustikalni način, gdje je stolnjak malo naboran, svijećnjaci su vješto posloženi, a limuni ležerno razbacani po stolu. Treći je vrlo formalan. Preslikava blagovaonice sa srebrnim dizajnerskim posuđem i kristalnim staklenim čašama. Tu često dolazi do izražaja slojevitost.</p><p>- Volimo raditi u nizu od tri. Obično postavimo tri tanjura jadan na drugi kao i tri čaše (vino, šampanjac i voda). Dodamo pribor za jelo od bambusa i salvete preklopljene na lijep način, sužene svijeće i cvijeće i dobijemo nešto stvarno posebno - rekla je Louisa Preskett, iz tvrtke Maison Margaux koja se bavi uređivanjem stolova.</p><p>Bez obzira što vam na uređenom stolu najviše privlači pažnju, salvete su prioritet. Dekorativne salvete, kaže Nick Vinson, stručnjak za dizajn i interijere nikada nisu bile toliko popularne.</p><p>U SAD-u je uređenje stola toliko uspostavljeno da je postalo natjecateljski događaj na lokalnim sajmovima.</p><p>- Zovu me kraljicom teme. Ono što me oduševljava nije posuđe, vilice i žlice, već stvaranje teme - kaže Bonnie Overman, višestruko nagrađivana dizajnerica stolova.</p><p>Budući da su sajmovi trenutno zatvoreni na neodređeno vrijeme, Overman je pokrenula svoj YouTube kanal, koji ju je, kako kaže, 'spasio od potpune depresije'. Nada se da će posjetitelje kanala, gdje dijeli brojne projekte i savjete, nadahnuti da iskoriste nešto od toga kako bi ovogodišnju Noć vještica i Božić učinili posebnim, prenosi <a href="https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/oct/14/napkins-are-the-new-fashion-the-improbable-rise-of-tablescaping">The Guardian</a>.</p>