Uručene Michelinove zvjezdice našim najboljim restoranima

Novom selekcijom najprestižnijeg gurmanskog vodiča na svijetu, u Hrvatsku su stigle još dvije nove zvjezdice, i to za rovinjski Cap Aureo i splitski Krug. Deset dosadašnjih restorana zadržalo je svoju zvjezdicu, što je nakon dobitka zvijezde zahtjevno i zadržati, a jedini u našoj zemlji dvije ima rovinjski Agli Amici.

Slavljenici su se našli skupa šibenskoj tvrđavi sv. Ivana, gdje su uručena Michelinova priznanja, a u slavlju hrane i pomogli su im hrvatski vinari te restorani koji su predstavljali mahom lokalna jela, kao što je skradinski rižoto, ili pak kroštule. Zvijezda večeri i to dvostruka je pak bio talijanski šef Emanuele Scarello koji je nasljednik talijanskog restorana sa stogodišnjom tradicijom, ali u našoj zemlji odlučio se za novi poslovni pothvat.

Foto: Niksa Stipanicev

- Naravno da je to čast za mene, a sad radim u Hrvatskoj, nije mi problem što je ovo puno manja zemlja nego Italija, Francuska, jer poštujemo lokalnost, to je moj temeljni princip rade. Mislim da je hrvatska gastronomija u uzlaznoj putanji, tako da me veseli biti dio nje - kazao je Talijan koji zadnje tri godina u Istri vodi restoran, ali cijeli uspjeh i dobivanje zvjezdica, posvetio je cijelom timu.

Foto: PROMO

Ukupan broj restorana s prestižnom Michelinovu oznakom je tako sada trinaest, dok tri restorana imaju Zelene zvjezdicu. Na listu Bib Gourmand, uvrštena su dva nova restorana - Konoba Pescaria (Mošćenička Draga) i K.užina (Split), a sedam novih restorana dobilo je preporuku ovog priznatog gastronomskog vodiča. Ukupno se sada u vodiču nalazi rekordnih 99 restorana iz Hrvatske.

Od prove izdanja 2017. godine za Hrvatsku, broj restorana gotovo se udvostručio.

Foto: PROMO

- Michelinov vodič ima tri kategorije, zvjezdica je najviši nivo, pa onda zelenu zvjezdicu koja je znak održivosti, te preporuku, a također je tu BIB gurme, koji garantira vrijednost za novac, objasnio je Igor Kotaran, direktor marketing Metroa, koji je partner Michelinovog vodiča za našu zemlju.

Ponajbolji chefovi zemlje kao i vlasnici tako su u spektakularnoj proslavi koja se ovdje godine nakon Zagreba, održala u Dalmaciji pokazali kako itekako u poplavi restorana imaju itekako ljude koji su ozbiljno shvatili posao.

Foto: fabio simicev

- Najvažnije da imamo kontinuitet, iz godine u godinu raste broj restorana koji su uvršteni u vodič - zaključio je Igor Kotaran, direktor marketing Metroa.

Iznimna slavljenička atmosfera, nije dugo trajala, jer je zabavu pobjednika prekinula kiša, no, s nestrpljenjem se očekuje sljedeća godina, u kojoj će se vidjeti, tko ulazi u izbor, tko izlazi, a tko je preporučen. Sudeći po pokazanom, Šibenik je bio odličan domaćin, a gosti i slavljenici, te organizacija - vanserijska.