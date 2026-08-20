Uskoro će i Hrvatice tako: Evo kako seksi Viktorijine anđelice nose najpoznatije donje rublje

Jedna od ključnih usluga po kojoj je brend poznat i koju će nuditi i zagrebačka trgovina jest besplatno i profesionalno određivanje veličine grudnjaka. Posebno obučeni stručnjaci pomažu kupcima pronaći savršenu veličinu i kroj, što značajno utječe na zadovoljstvo i stopu konverzije. Trgovine su dizajnirane tako da potiču isprobavanje, s osam do dvanaest prostranih kabina za presvlačenje, što je znatno iznad industrijskog prosjeka. Unutar trgovine obično se nalazi i poseban dio posvećen brendu PINK, koji je namijenjen mlađoj publici i nudi ležerniju odjeću, donje rublje i modne dodatke. Brend se ponosi i širokim rasponom veličina, od XS do XXL, s košaricama od AA do J te opsegom od 30 do 46, čime nastoji ponuditi nešto za svaku ženu. | Foto: Hubert Boesl/DPA