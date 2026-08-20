Uskoro će i Hrvatice tako: Evo kako seksi Viktorijine anđelice nose najpoznatije donje rublje

Jedan od najpoznatijih svjetskih brendova donjeg rublja, američki Victoria’s Secret, napokon otvara svoju prvu fizičku trgovinu u Hrvatskoj. Prema službenoj objavi, otvorenje je planirano za posljednji kvartal 2026. godine, a kao lokacija odabran je zagrebački Arena Centar
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Jedan od najpoznatijih svjetskih brendova donjeg rublja, američki Victoria’s Secret, napokon otvara svoju prvu fizičku trgovinu u Hrvatskoj. Prema službenoj objavi, otvorenje je planirano za posljednji kvartal 2026. godine, a kao lokacija odabran je zagrebački Arena Centar.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Jedan od najpoznatijih svjetskih brendova donjeg rublja, američki Victoria’s Secret, napokon otvara svoju prvu fizičku trgovinu u Hrvatskoj. Prema službenoj objavi, otvorenje je planirano za posljednji kvartal 2026. godine, a kao lokacija odabran je zagrebački Arena Centar. |
Foto: Hubert Boesl/DPA
Jedan od najpoznatijih svjetskih brendova donjeg rublja, američki Victoria’s Secret, napokon otvara svoju prvu fizičku trgovinu u Hrvatskoj. Prema službenoj objavi, otvorenje je planirano za posljednji kvartal 2026. godine, a kao lokacija odabran je zagrebački Arena Centar.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Dolazak ovog globalnog diva na hrvatsko tržište predstavlja značajan događaj za domaću maloprodajnu scenu, koja će biti obogaćena za brend koji je desetljećima oblikovao trendove i postavljao standarde u industriji.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Iako su proizvodi već neko vrijeme dostupni hrvatskim kupcima putem internetske trgovine, otvaranje fizičkog prodajnog mjesta označava novu eru i pruža potpuno drugačije iskustvo kupovine.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Ključnu ulogu u ovom pothvatu ima Alshaya Group, jedan od vodećih svjetskih franšiznih operatera sa sjedištem u Kuvajtu. Riječ je o kompaniji s iznimno dugom i bogatom poviješću koja seže sve do 1890. godine, što je čini jednom od najstarijih tvrtki u Kuvajtu. Iako su započeli kao brodarska kompanija, s vremenom su se transformirali u maloprodajnog giganta koji danas u svom portfelju upravlja s više od 50 vrhunskih međunarodnih brendova. Među njima su imena poput Starbucksa, H&M-a, Mothercarea, Foot Lockera i Charlotte Tilbury.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Partnerstvo između Alshaya Groupa i Victoria’s Secreta započelo je još 2010. godine otvaranjem prvih trgovina na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. Ulaskom na hrvatsko tržište, Alshaya širi svoje poslovanje na 21. zemlju, nastavljajući svoju ekspanziju u srednjoj i istočnoj Europi, gdje već uspješno vode trgovine Victoria's Secreta i sestrinskog brenda Bath & Body Works u Češkoj, Poljskoj i Rumunjskoj.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Izvršni direktor grupe, John Hadden, istaknuo je kako je odluka o otvaranju trgovine u Zagrebu potaknuta velikim interesom domaćih kupaca, što se jasno pokazalo nakon nedavnog pokretanja lokalizirane internetske trgovine.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
- Vidimo veliki potencijal za brend u regiji i veselimo se što ćemo kupcima u Hrvatskoj omogućiti potpuno iskustvo kupovine u trgovini. Nadamo se da je ovo početak i da ćemo u budućnosti na tržište dovesti i druge brendove iz našeg portfelja - izjavio je Hadden u službenom priopćenju.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Dolazak Victoria’s Secreta u Hrvatsku nije izoliran slučaj, već dio pomno razrađene i iznimno uspješne međunarodne strategije širenja. Za kompaniju Victoria's Secret & Co., međunarodna tržišta postala su ključni pokretač rasta. Podaci za prvo tromjesečje 2026. godine pokazuju da je međunarodna prodaja porasla za impresivnih 44,9 posto u odnosu na prethodnu godinu, dosegnuvši 287,4 milijuna dolara. Time je međunarodno poslovanje činilo čak 18,4 posto ukupnih prihoda tvrtke, što jasno ukazuje na važnost globalne prisutnosti.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Svoju ekspanziju brend provodi kroz kombinaciju vlastitih trgovina, internetske prodaje te franšiznih partnerstava, pri čemu je suradnja s moćnim operaterima poput Alshaya Groupa ključna za ulazak na nova tržišta. Prve "full assortment" trgovine, koje nude cjelokupni asortiman, izvan Sjeverne Amerike otvorene su 2012. godine, a zagrebačka poslovnica slijedit će upravo taj uspješan model.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Standardna prodavaonica Victoria’s Secreta prostire se na prosječno 600 do 650 četvornih metara. Takav prostor nije odabran slučajno; rezultat je desetljeća optimizacije kako bi se postigla savršena ravnoteža između bogate ponude, ugodnog iskustva za kupce i operativne učinkovitosti. U tom prostoru smješteno je između 15 i 18 tisuća različitih artikala, uključujući prepoznatljive grudnjake, gaćice, spavaćice, odjeću za slobodno vrijeme, kao i nagrađivane mirise, losione za tijelo i modne dodatke.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Jedna od ključnih usluga po kojoj je brend poznat i koju će nuditi i zagrebačka trgovina jest besplatno i profesionalno određivanje veličine grudnjaka. Posebno obučeni stručnjaci pomažu kupcima pronaći savršenu veličinu i kroj, što značajno utječe na zadovoljstvo i stopu konverzije. Trgovine su dizajnirane tako da potiču isprobavanje, s osam do dvanaest prostranih kabina za presvlačenje, što je znatno iznad industrijskog prosjeka. Unutar trgovine obično se nalazi i poseban dio posvećen brendu PINK, koji je namijenjen mlađoj publici i nudi ležerniju odjeću, donje rublje i modne dodatke. Brend se ponosi i širokim rasponom veličina, od XS do XXL, s košaricama od AA do J te opsegom od 30 do 46, čime nastoji ponuditi nešto za svaku ženu.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
U nastavku galerije uživajte u prizorima s jedne od slavnih revija Victoria's Secreta:
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA