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NAPOKON U HRVATSKOJ

Uskoro će i Hrvatice tako: Evo kako seksi Viktorijine anđelice nose najpoznatije donje rublje

Jedan od najpoznatijih svjetskih brendova donjeg rublja, američki Victoria’s Secret, napokon otvara svoju prvu fizičku trgovinu u Hrvatskoj. Prema službenoj objavi, otvorenje je planirano za posljednji kvartal 2026. godine, a kao lokacija odabran je zagrebački Arena Centar
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Pariz: Viktorijine an?elice raširile svoja krila na modnoj reviji godine
Jedan od najpoznatijih svjetskih brendova donjeg rublja, američki Victoria’s Secret, napokon otvara svoju prvu fizičku trgovinu u Hrvatskoj. Prema službenoj objavi, otvorenje je planirano za posljednji kvartal 2026. godine, a kao lokacija odabran je zagrebački Arena Centar. | Foto: Hubert Boesl/DPA
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Jedan od najpoznatijih svjetskih brendova donjeg rublja, američki Victoria’s Secret, napokon otvara svoju prvu fizičku trgovinu u Hrvatskoj. Prema službenoj objavi, otvorenje je planirano za posljednji kvartal 2026. godine, a kao lokacija odabran je zagrebački Arena Centar. | Foto: Hubert Boesl/DPA
Komentari 0

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