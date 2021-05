Prijavu za sufinanciranje kupovine električnog automobila ove će godine podnositi prodavatelj u ime kupaca, građana i tvrtki.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi hrvatski električni automobil

Onaj tko se želi natjecati za sufinanciranje kupovine električnog ili hibridnog auta, motocikla ili lakog dostavnog vozila ovoga puta neće morati imati 'najbrži prst' jer se neće prijavljivati Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Oni će početkom lipnja raspisati natječaj za sufinanciranje kupovine električnih vozila. Za to je osigurano 105 milijuna kuna bespovratnih sredstava, od toga 90 milijuna za građane i tvrtke, a 15 milijuna za javni sektor. U tijeku je javni poziv za one koji prodaju aute i kojima će se moći prijaviti građani nakon što Fond objavi natječaj za sufinanciranje. Tjedan dana ranije Fond će objaviti uvjete i popis modela vozila za koje je dostupno sufinanciranje te mjesta na kojima se mogu kupiti.

Kupac će se javiti kod nekog od tih odabranih prodavatelja, a on će ga kroz aplikaciju prijavljivati za sufinanciranje. Unijet će podatke kupca i učitati potrebnu dokumentaciju u sustav i time će se za njega rezervirati poticaji. Kako bi ostvario pravo na sufinanciranje, kupac će u roku od sedam dana morati uplatiti minimalni predujam za vozilo, u iznosu od sedam posto traženih sredstava. Za fizičke osobe to će biti do 4900, a za pravne do 28.000 kuna.

Ako potencijalni kupac ne uplati predujam u roku od sedam dana, novac se oslobađa i mogu ga rezervirati za drugog. To su uveli jer se znalo prijaviti više članova obitelji, a kasnije bi kupili jedan auto. No time su rezervirali novac koji onda nije mogao iskoristiti netko drugi. Ove godine će se u realnom vremenu moći pratiti koliko je točno sredstava iskorišteno, a ta posebne stranica Fonda bit će u funkciji početkom lipnja. Kad iznos rezerviranih sredstava u prijavnoj aplikaciji dosegne 90 milijuna kuna, poziv za građane i tvrtke će se privremeno zatvoriti.

Vozila će, kao i dosad, sufinancirati s do 40 posto, a maksimalni iznos poticaja ovisiti o kategoriji. Za električna vozila L1-L7 kategorije može se dobiti do 20.000 kuna, za plug-in hibride do 40.000, a za vozila s električnim pogonom ili na vodik do 70.000 kuna. Građani će sufinanciranje moći ostvariti za jedno novo vozilo i ne smiju ga prodati dvije godine.