Uskoro počinje advent - znate li kada i kako su nastale mise zornice?

U povodu skorog početka adventa čitateljima Večernji daruje Molitvenik zornice

<p>Mise zornice nastale su vjerojatno već u 5. stoljeću nakon Kalcedonskog sabora i proglašenja dogme o Mariji Bogorodici. Simboliziraju budnost kršćana u vremenu priprave za Božić, ali i budno iščekivanje konačnog Isusova dolaska na kraju vremena. Kršćani nastoje bdjeti nad svojim životom, ali i nad tuđim životima kako ne bi izgubili vječni život. Misa zornica podsjeća i na drevna kršćanska vremena u kojima se, osobito u galskoj i bizantskoj liturgiji, došašće smatralo asketskom pripravom, što je sačuvano i danas. No najnovija liturgijska obnova daje tijeku dana došašća veliko značenje. Obilježava ga „pobožno i radosno iščekivanje“, što je vidljivo i iz nedjeljnih liturgijskih čitanja. U došašću ne treba previdjeti budnost i molitvu, ali ni zaboraviti radost. Jer došašće je ponajprije radosno vrijeme, a činjenica da se tijekom liturgijskog slavlja izostavlja slava samo je pokazatelj želje da ona snažnije odjekne u svome izvorištu, to jest na misi polnoćki.</p><p>U različitim traženjima i lutanjima nakon Drugog vatikanskog sabora lijepa tradicija slavljenja misa zornica neko je vrijeme bila izgubljena. Nakon njihova, u početku, sramežljiva vraćanja zornice su postajale sve veći „hit“. U prijašnjim vremenima bile su uvriježene u sjevernim hrvatskim krajevima, slijedeći germansku tradiciju, no danas su prisutne u većini župa diljem Hrvatske.</p><p><strong>Večernji list u četvrtak 26. studenoga daruje svim čitateljima poseban molitvenik – "Molitvenik zornice", s molitvama, meditacijama i pjesmama adventa. </strong></p><p>U molitveniku ćete pronaći čitanja za svaku adventsku nedjelju, prigodne molitve i meditacije fra Tomislava Pervana i fra Bonaventure Dude te najljepše hrvatske pjesme koje se pjevaju na misama zornicama u vrijeme došašća.</p>