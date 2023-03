Uskoro stiže hit serija: Karla Lagerfelda glumit će slavni njemački glumac Daniel Brühl

Daniel Brühl, njemački glumac koji je imao ključne uloge u 'Nothing New on the Western Front' i 'Captain America: Civil War', glumit će modnog dizajnera Karla Lagerfelda u seriji 'Kaiser Karl', koja će se prikazivati na platformi Disney+. Scenarij je rađen po biografiji koju je napisala Raphaëlle Bacqué.

Foto: Gerald Matzka/DPA

Snimanje se ovih dana održava na lokacijama gdje je dizajner najčešće boravio, a to su Francuska, Monako i Italija. Što se tiče režije, izmjenjivat će se dva francuska talenta: Jérôme Salle radit će epizode 1, 2 i 6, dok će Audrey Estrougo potpisati ostale tri.

Šestodijelna serija prikazat će karijeru Karla Lagerfelda, od trenutka kad je kao 38-godišnjak odlučio postati jedan od top modnih autora. Naime, u to je vrijeme scenom vladao Yves Saint Laurent, francuski autor čiji je rad također obilježio prošlo stoljeće.

Vidjet ćemo ne samo kako je slagao vlastiti stil, već i stvarao hit torbice koje danas imaju posebno mjesto u svijetu dizajna. Naravno, scenarij prati njegov rad ne samo u Chanelu, već i Fendiju te kreiranje vlastitog brenda.

Serija će također otkriti Lagerfeldovo rivalstvo s Pierreom Bergeom, Saint Laurentovim partnerom, zatim odnos s dobrim prijateljem Jacquesom de Bascherom, koji je umro od AIDS-a 1989. godine. Do kraja života, Lagerfeld se brinuo o Bascheru.

Foto: Charles Platiau

Osim toga, bit će tu niz zanimljivih svađa i modnih drama, priča o tulumima i zabavama, dekadenciji, luksuzu, tragičnim ljubavnim aferama te prijateljstvima koja su obilježila život dizajnera.

Glumačka postava projekta također će uključivati ​​Sunnyi Melles kao Marlene Dietrich, Jeane Damas koja će glumiti Palomu Picasso, Claire Laffut kao Loulou de la Falaise i Paula Spera koji je odabran za ulogu umjetnika Andyja Warhola.

U seriji koja će biti veliki hit glume i Théodore Pellerin kao Jacques de Bascher, Arnaud Valois kao Yves Saint Laurent, Alex Lutz kao Pierre Bergé te Agnès Jaoui kao Gaby Aghion, osnivačica brenda Chloé.

Datum izlaska serije još uvijek nije poznat, no modna publika diljem svijeta željno je iščekuje.

