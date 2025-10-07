Usporedba PS5 Pro konzole i gaming računala u rangu cijene od 900 €

Za isti budžet od oko 900 € mnogi se dvoume između PS5 Pro i gaming računala. U ovom rangu cijene, u ponudi Racunala.hr ističe se konfiguracija BaB računala Inferno: Ryzen 5 5600, vodeno hlađenje, Radeon RX 7600, 32 GB DDR4, 1 TB NVMe SSD, Windows 11 Pro, Powered by ASUS. Na strani konzole stoje jednostavnost i ekskluzivne igre, a na strani PCa prilagodljivost i šira namjena.

Performanse i grafika

PS5 Pro konzola cilja višu rezoluciju i stabilniji broj sličica u sekundi u odnosu na standardni PS5, uz Sonyjeva rješenja za poboljšanje prikaza. U praksi to znači da najnovije PlayStation naslove često pokreće u 4K s dinamičnim skaliranjem ili u modovima s 60 fps, dok naslovi fokusirani na grafički detalj nude profinjene efekte i teksture. Konzola nudi ujednačeno iskustvo: jedna verzija igre, automatski optimalne postavke, bez ručnog podešavanja.

BaB Inferno s Ryzen 5 5600 i Radeon RX 7600 cilja vrlo ugodno igranje u 1080p uz visoki broj sličica u sekundi te kompetentno 1440p iskustvo uz pametna podešavanja. Esport naslovi često prelaze 120 sličica u sekundi, a zahtjevnije AAA igre teže 60 fps uz optimizirane postavke. Prednost PCa je fleksibilnost: podešavaš razinu detalja, teksture, sjene i rezoluciju kako bi postigao idealan omjer kvalitete i fluidnosti. Razlike u latenciji mjere se u milisekundama, no uz dobar monitor i ispravno postavljene upravljačke programe gaming PC može pružiti vrhunsku odzivnost.

Prilikom odabira monitora vrijedi razmotriti cijelu ponudu dostupnih modela. Napredniji igrači i e-sport entuzijasti najčešće se odlučuju za monitore s višim frekvencijama osvježavanja, koji omogućuju glađu i precizniju sliku.

Igranje i ekskluzive

PlayStation ostaje sinonim za ekskluzive: serijali poput SpiderMan i Demon’s Souls često dolaze najprije ili isključivo na PS5. Ako želiš te naslove odmah pri izlasku, konzola je logičan odabir. Standardizirani hardver jamči da svaka igra radi kako je zamišljeno, bez brige oko kompatibilnosti.

Na PCu je knjižnica igara šira i raznolikija, s velikim izborom platformi i čestim popustima. PC verzija donosi višu razinu detalja, podršku za ultrawide, modove zajednice i alternativne kontrole. Mnogi online naslovi ne traže dodatnu pretplatu za igranje, što dugoročno smanjuje trošak. Također, na Racunala.hr nalazi se i kategorija BAB računala koja pruža povoljne alternative za početnike u gamingu ili širenje već postojećeg postava.

Za entuzijaste u e-sport igrama, opcija mystery gaming box može biti zanimljiv izbor za otkrivanje jedinstvenih dodataka.

Iskustvo korištenja i periferni uređaji

PS5 Pro nudi DualSense kontroler s haptičnom povratnom informacijom i prilagodljivim okidačima, što mnogi igrači smatraju ključnim dijelom PlayStation identiteta. Sučelje je jednostavno: uključiš konzolu i igraš. Uz to, kompatibilan je širok raspon bežičnih slušalica; ako voliš minimalistički pristup, slušalice poput ANKER dobro funkcioniraju i uz konzolu i uz PC.

BaB Inferno otvara vrata tipkovnici i mišu, gamepadima, volanima i joystickima. Windows 11 Pro pruža prostor za rad, učenje i stvaranje sadržaja. Jedna verzija uređaja može biti i igrački stroj i produktivna radna stanica: od streaminga i obrade fotografija do školskih i poslovnih zadataka. Ako te zanimaju gaming periferije, možeš pogledati ponudu u kategoriji gaming dodataka.

Ako planiraš nadograditi svoj računalni sustav, opcije poput nadogradnji na AMD platformi pružaju fleksibilne mogućnosti za postizanje boljih performansi, dok kod konzole te opcije nisu dostupne.

Prostor za pohranu i nadogradivost

PS5 Pro dolazi s brzim internim SSDom i podržava proširenje putem M.2 SSDa, pa se prostor za igre lako povećava. Upravljanje je jednostavno: umetneš disk, formatiraš i nastaviš igranje.

Kod konfiguracije BaB Inferno već je ugrađen 1 TB NVMe SSD, što je brzo i izdašno za modernu biblioteku igara. Prednost PCa je nadogradivost: dodaješ dodatni SSD ili tvrdi disk, proširuješ RAM, kasnije mijenjaš grafičku karticu. Ta putanja omogućuje da s vremenom zadržiš kućište, napajanje i hladnjak, a osvježiš samo ono što ti treba.

Cijena, usluge i ukupni trošak

Po cijeni su PS5 Pro i BaB Inferno izjednačeni, no ukupni trošak vlasništva ovisit će o navikama. Na konzoli se plaća pretplata za online u mnogim igrama, dok na PCu to često nije slučaj. S druge strane, PlayStation igre nerijetko su optimizirane za brzu instalaciju i manje zauzeće prostora, a akcije u PS Storeu mogu biti povoljne.

Računala.hr donosi dodatnu vrijednost: obročno plaćanje do 36 rata bez kamata, plaćanje prilikom preuzimanja, brzu i sigurnu dostavu diljem Hrvatske te mogućnost zamjene stare opreme uz popust pri prelasku na novu konfiguraciju. Ako već imaš PC i želiš ga osvježiti, opcije poput nadogradnji na AMD platformi pružaju fleksibilne mogućnosti; ako prelaziš s konzole, paketna PC rješenja olakšavaju tranziciju. Tu su i edukativni vodiči za podešavanje performansi te prisutnost na događajima poput Expo Gaming Opatija 2025, što zajednici donosi aktualne savjete iz prve ruke.

Komu je što bolje

Odaberi PS5 Pro ako želiš konzolu koja “radi iz kutije”, ekskluzive poput SpiderMana i Demon’s Soulsa, konzistentnu izvedbu, tih rad i jednostavan kontroler s naprednim haptičkim značajkama. Odaberi BaB računalo Inferno ako tražiš uređaj za igranje i produktivnost, fleksibilne postavke grafike i rezolucije, veću kontrolu nad brojem sličica u sekundi te jasnu nadogradivost u budućnosti. U rangu od 900 € oba izbora isporučuju snažno iskustvo, no PC ostavlja širinu za personalizaciju, dok PlayStation pruža uglađenu konzolašku jednostavnost bez potrebe za dodatnim podešavanjem.