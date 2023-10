Ususret zimi: Ivica Kostelić je najavio novu skijašku sezonu

Današnji sunčani dan na Cvjetnom bio je pun događanja, no jedno se istaknulo - predstavljanje popularnog austrijskog skijališta u Boniti, na kojemu je bio i Ivica Kostelić, bivši hrvatski alpski skijaš i olimpijac te sadašnji savjetnik naše ženske ski reprezentacije.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Osim što je to obiteljsko skijalište, to je ujedno mjesto gdje sigurno ima snijega. Takav je smještaj, lokacija. Znate kakve su bile zadnje sezone, snijeg nije bio siguran, a tamo ga ima, to možemo biti sigurni. Druga stvar, tamo su super staze za free ride - objasnio je Ivica koji konstantno naglašava važnost kretanja i bavljenja sportom.

U spektakularnih šest epizoda mogli smo vidjeti kako je postava u sastavu Ivica Kostelić, Saša Drobac i Calliste Antoine pokorila Atlantik, a za vas smo ovaj put pripremili najbolje momente ove mega avanture. | Video: KanalRi

- Što se tiče jedrenja, u ponedjeljak idem na Maltu odraditi zadnju regatu sezone - najavio je Ivica.

S vremenom je postao vrlo uspješan i u tom morskom sportu koji mu daje mnogo adrenalina te u njemu uživa u toplijim mjesecima.

Na snijegu će uživati s obitelji - suprugom i bivšom skijašicom Islanđankom Erin te njihovo četvero malodobne djece.

- Na skijanje ću ići nekoliko puta ove sezone, moram pronaći neku rupu u rasporedu, jer sam sa ženskom skijaškom reprezentacijom na Svjetskom kupu - rekao nam je Kostelić.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Važnost boravka u prirodi i kretanja naglasila je i Mona Maier, direktorica turističke zajednice Obertauern. Osim snijega, tu su i jezera, kojih je u toj regiji čak 11.

- Smatram da moramo biti u blizini prirode, najzdraviji što možemo, stoga je to odličan način života. Treba uzeti vrijeme da se čovjek odmori i vrati sebi, smatram da je to najzdravije. I ako to možete kombinirati da što više budete vani te voditi familiju i prijatelje, to je najbolje za duh i tijelo - komentirala je Maier.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Događanju su prisustvovali i najbolji instruktori u Hrvatskoj, koji će uskoro imati seminar u Obertauernu.

- To je hrvatski demo tim, dakle, to su učitelji za učitelje skijanja, koji zastupaju Hrvatsku na raznim ski kongresima, gdje ostvaruju vrlo zapažene rezultate. Čak su proglašeni najboljim instruktorima na svijetu, prošle godine u Argentini - izjavio je Vlado Šestan, predstavnik Obertauerna u Hrvatskoj, koji je i osobno bio u timu najboljih učitelja skijanja u Hrvatskoj.

Obertauern se proteže od 1630 do 2313 metara nadmorske visine što mu osigurava idealne snježne uvijete tijekom cijele sezone. Moderne žičare povezuju 100 km plavih, crvenih, crnih skijaških staza i mnogo otvorenog prostora za freeride, objavljeno je.

Mjesto je poznato i po noćnom životu i živoj atmosferi - razni restorani, barovi i klubovi čine ga popularnim party odredištem.